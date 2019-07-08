Ах какой хрустящий, а начинка сочная. Сама душа просит съесть еще

Ингредиенты

Пшеничная мука 2 стак.

Яйцо 1 шт.

Вода 70 мл

Подсолнечное масло 1 ч. л.

Водка 1 ч. л.

Соль по вкусу

Говяжий фарш 200 г

Лук 400 г

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление



Насыпьте 4 ст. л. муки в миску. В воду добавьте соль и подсолнечное масло, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Влейте кипяток в муку, постоянно помешивая, замесите мягкое заварное тесто.



В фарш добавьте измельченный лук, посолите и поперчите.



В остывшее тесто добавьте яйцо и водку, хорошенько перемешайте.



Добавьте остальную муку и замесите тесто, скатайте его в шар, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20–30 минут.



Отщипывайте кусочки теста и тонко раскатывайте их в круги.

В середину каждого выложите начинку.

Смочите края и сложите янтык пополам, хорошо придавите стык половинок. татарские янтыки рецептВыложите янтыки на раскаленную сковороду. Когда изделие раздуется от образовавшегося в середине пара, его следует перевернуть.

Подавайте ароматные янтыки горячими, особенно хорошо оттеняет их вкус томатный сок. Так же вкусно получаеться если их еще горячими смазать сливочным маслом. А еще их можна подавать с классическим греческим соусом из йогурта, огурца, специй и зелени.

Если вам уже захотелось их приготовить, не забудьте сохранить рецепт .