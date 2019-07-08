Ах какой хрустящий, а начинка сочная. Сама душа просит съесть еще


Ах какой хрустящий, а начинка сочная. Сама душа просит съесть еще

Ингредиенты
Пшеничная мука 2 стак. 
Яйцо 1 шт.
Вода 70 мл 
Подсолнечное масло 1 ч. л. 
Водка 1 ч. л. 
Соль по вкусу
Говяжий фарш 200 г
Лук 400 г 
Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

 

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Насыпьте 4 ст. л. муки в миску. В воду добавьте соль и подсолнечное масло, поставьте смесь на огонь и доведите до кипения. Влейте кипяток в муку, постоянно помешивая, замесите мягкое заварное тесто.

 

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В фарш добавьте измельченный лук, посолите и поперчите.

 

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В остывшее тесто добавьте яйцо и водку, хорошенько перемешайте.

 

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Добавьте остальную муку и замесите тесто, скатайте его в шар, оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 20–30 минут.

 

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Отщипывайте кусочки теста и тонко раскатывайте их в круги.

 

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В середину каждого выложите начинку.

 

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Смочите края и сложите янтык пополам, хорошо придавите стык половинок. татарские янтыки рецептВыложите янтыки на раскаленную сковороду. Когда изделие раздуется от образовавшегося в середине пара, его следует перевернуть.
Подавайте ароматные янтыки горячими, особенно хорошо оттеняет их вкус томатный сок. Так же вкусно получаеться если их еще горячими смазать сливочным маслом. А еще их можна подавать с классическим греческим соусом из йогурта, огурца, специй и зелени.

Если вам уже захотелось их приготовить, не забудьте сохранить рецепт .

 

 

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