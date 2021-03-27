Совет от знакомого сантехника: как можно просто и быстро устранить засор в ванне, раковине и трубах

Частенько приходится сталкиваться с такими проблемами, как засор в раковине и ванне. И всегда это случается в тот момент, когда под рукой нет специальных средств, благодаря которым, любой засор устраняется за считанные минуты.

Один знакомый сантехник подсказал мне такой простой, «женский» метод борьбы с засорами. Просто все делаете согласно моим рекомендациям.

Сначала используем вантуз и пробуем избавиться от пробки в трубах этим инструментом. Как вариант, налейте пару литров кипятка, это также может быть эффективным.

Если ничего не помогло, берем стакан кальцинированной соды и стакан обычного 9 % уксуса.

Сначала всыпаем соду в сток, потом выливаем уксус. Начнется бурная реакция соды и уксуса – она помогает очищать засорения в трубе.

Оставляем раковину на 15 минут и потом промываем кипятком. Будет достаточно влить 3 л.

Для эффективности нужно еще поработать вантузом и промыть напором горячей воды. Это точно смоет все остатки грязи и трубы станут чистыми, сток будет пробитым и вода не будет застаиваться.

Из магазинных средств с засорением справляется «Крот» — стоит он дешево, но довольно эффективен в борьбе с засорениями. Обычную пробку можно удалить при помощи 1 пакетика, а сильное засорение – 2 пакетиками.