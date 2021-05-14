Готовлю их уже несколько дней на все праздники. Булочки с творогом – пышные как пух

Простой рецепт мягких и пышных булочек, которые можно делать с любой начинкой. В моем варианте – это творог с абрикосовым джемом, получается идеальное сочетание.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко теплое, 250 мл;

сахар, 100 г;

дрожжи сухие, 11 г;

яйца, 2 шт;

соль, 1 ч.л;

масло сливочное, 80 г;

мука, 600 г.

Для приготовления начинки необходимо:

творог, 220 г;

джем абрикосовый, 100 г;

желток и молоко для смазки.

Процесс приготовления

В теплом молоке смешиваем сахар и дрожжи. Накрываем и оставляем на 15 минут.

Добавляем яйца и соль, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.

Добавляем размягченное сливочное масло и вмешиваем его в тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Для начинки смешиваем творог с джемом.

Вымешиваем тесто и делим его на порционные кусочки, каждый раскатываем и выкладываем начинку.

Формируем булочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Накрываем и оставляем на 15 минут.

Взбиваем желток с парой рожек молока и смазываем булочки.

Выпекаем при 180 градусах около 25 минут, смотрите по своей духовке.