Готовлю их уже несколько дней на все праздники. Булочки с творогом – пышные как пух

Простой рецепт мягких и пышных булочек, которые можно делать с любой начинкой. В моем варианте – это творог с абрикосовым джемом, получается идеальное сочетание.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко теплое, 250 мл;
- сахар, 100 г;
- дрожжи сухие, 11 г;
- яйца, 2 шт;
- соль, 1 ч.л;
- масло сливочное, 80 г;
- мука, 600 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- творог, 220 г;
- джем абрикосовый, 100 г;
- желток и молоко для смазки.
Процесс приготовления
В теплом молоке смешиваем сахар и дрожжи. Накрываем и оставляем на 15 минут.
Добавляем яйца и соль, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.
Добавляем размягченное сливочное масло и вмешиваем его в тесто.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.
Для начинки смешиваем творог с джемом.
Вымешиваем тесто и делим его на порционные кусочки, каждый раскатываем и выкладываем начинку.
Формируем булочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
Накрываем и оставляем на 15 минут.
Взбиваем желток с парой рожек молока и смазываем булочки.
Выпекаем при 180 градусах около 25 минут, смотрите по своей духовке.
Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой, а если вы будете делать их с яблочным джемом или начинкой из свежих яблок, можно пудру смешать с корицей.
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