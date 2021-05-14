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Готовлю их уже несколько дней на все праздники. Булочки с творогом – пышные как пух

Простой рецепт мягких и пышных булочек, которые можно делать с любой начинкой. В моем варианте – это творог с абрикосовым джемом, получается идеальное сочетание.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко теплое, 250 мл;
  • сахар, 100 г;
  • дрожжи сухие, 11 г;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, 1 ч.л;
  • масло сливочное, 80 г;
  • мука, 600 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • творог, 220 г;
  • джем абрикосовый, 100 г;
  • желток и молоко для смазки.

Процесс приготовления

В теплом молоке смешиваем сахар и дрожжи. Накрываем и оставляем на 15 минут.

Добавляем яйца и соль, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку и вымешиваем тесто.

Добавляем размягченное сливочное масло и вмешиваем его в тесто.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 час.

Для начинки смешиваем творог с джемом.

Вымешиваем тесто и делим его на порционные кусочки, каждый раскатываем и выкладываем начинку.

Формируем булочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

Накрываем и оставляем на 15 минут.

Взбиваем желток с парой рожек молока и смазываем булочки.

Выпекаем при 180 градусах около 25 минут, смотрите по своей духовке.

Готовлю их уже несколько дней на все праздники. Булочки с творогом – пышные как пух

Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой, а если вы будете делать их с яблочным джемом или начинкой из свежих яблок, можно пудру смешать с корицей.

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