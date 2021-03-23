Маринованный лук в горячем маринаде — хрустящая и такая вкусная закуска! Времени вы потратите минимум. А вкусно как получится!
Маринованный лук в горячем маринаде: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр — красного лука
- 250 (двести пятьдесят) мл — винного уксуса
- 140 (сто сорок) гр — сахара
Рецепт приготовления:
- Первым делом почисти овощи. Отметим, что лук можно взять и белый, ведь на вкус это не повлияет. Другое дело, что с красным луком заготовка выглядит куда аппетитнее
- Нарежьте лук полукольцами и уложите в банку
- Уксус перелейте в отдельную кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь. Можно добавить гвоздику, несколько горошин перца и лавровый лист
- Доведите маринад до кипения, после чего залейте им лук
- Остудите баночку до комнатной температуры и уберите в холодильник. Замариновать лук для салата в уксусе таким образом проще простого!
- Маринованный лук в горячем маринаде получается ароматным, приятно хрустящим. Он отлично подходит как к шашлыку, так и к селедке. Да даже просто с черным хлебом получается очень и очень вкусно. Готовьте с удовольствием и на здоровье.
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