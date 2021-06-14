Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира

Котлеты из капусты подойдут как интересное дополнение к гарниру. Котлеты получаться сытными и ароматными!
Котлеты из капусты: ингредиенты
- Томаты — 300 гр, (триста грамм)
- Свежая капуста 600 гр. (шестьсот грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Манка — 4-5 ст. л (четыре-пять столовых ложек)
- Томатная паста — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Масло растительное
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
- Мука
Способ приготовления:
- Тонко нашинкуйте капусту, посолите и обомните руками.
- Лук нарежьте, морковь натрите на тёрке и соедините с капустой, поперчите.
- Введите манку, яйцо и вымесите.
- Сделайте котлеты, обваляйте в муке и жарьте в масле под накрытой крышкой.
- Котлеты могут получиться не очень ровными.
- После того, как котлеты обжарятся, уложите их в форму для выпекания.
- Томаты измельчите, добавьте соль, сахар и измельчённый лук.
- Затем можете залейте соусом и отправьте в духовку разогретой до 200 градусов примерно на полчаса.
Котлеты из капусты станут Вашим любимым блюдом.
Готовьте на здоровье!
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