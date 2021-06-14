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Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира

Котлеты из капусты подойдут как интересное дополнение к гарниру. Котлеты получаться сытными и ароматными!

Котлеты из капусты: ингредиенты

Котлеты из капусты

  1. Томаты — 300 гр, (триста грамм)
  2. Свежая капуста  600 гр. (шестьсот грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Манка — 4-5 ст. л (четыре-пять столовых ложек)
  5. Томатная паста — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Масло растительное
  7. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  8. Соль, перец — по вкусу
  9. Мука

Способ приготовления:

  • Тонко нашинкуйте капусту, посолите и обомните руками.
  • Лук нарежьте, морковь натрите на тёрке и соедините с капустой, поперчите.
  • Введите манку, яйцо и вымесите.
  • Сделайте котлеты, обваляйте в муке и жарьте в масле под накрытой крышкой.
  • Котлеты могут получиться не очень ровными.
  • После того, как котлеты обжарятся, уложите их в форму для выпекания.
  • Томаты измельчите, добавьте соль, сахар и измельчённый лук.
  • Затем можете залейте соусом и отправьте в духовку разогретой до 200 градусов примерно на полчаса.

Котлеты из капусты станут Вашим любимым блюдом.

Котлеты из капусты. Отличное блюдо для любого гарнира 2

Готовьте на здоровье!

 

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