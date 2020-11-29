Не надо чистить посуду из нержавейки от нагара и потёков, просто её нужно грамотно «распечатать»

Знаете, у меня всё больше и больше складывается ощущение, что нас в школах учат совершенно не тому, чему нужно. Мы учили и наши дети учат бесконечные логарифмы, синусы, косинусы, на которых сидят тангенсы, которыми погоняют котангенсы. Потом дети пытаются всё это судорожно вспомнить на ЕГЭ и… благополучно забывают. Уроки труда в школах тоже не сильно помогают в этой жизни.

Зато элементарным вещам нас не учат.

Возьмём, к примеру, кастрюли из нержавеющей стали. Без сомнения классная вещь, которая имеет одну небольшую особенность: если ты чем-то заляпал внешнюю сторону, то оттереть эти потёки очень трудно.

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А поскольку каждая хозяйка в душе перфекционист, то начинается поиск чудодейственного средства, которое может в один миг оттереть жир, нагар, остатки пищи и не поцарапать глянец. Как часто женщины делятся:

-Возьми вот это средство, я раз почистила, всё как новое.

-А я вот таким пользуюсь.

-А у меня муж есть с болгаркой, он ею всё отшлифовал!

А сколько по сети ходит лайфхаков и легендарных рецептов: смешай настойку яда кобры с пеплом из Помпей, добавь тёмной ночью цветки папоротника, всё растолки 13-го числа в пятницу и намажь кастрюлю. Подожди 200 лет и всё само отвалится.

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Это, конечно, стёб.

Ведь если бы нас учили в школах домоводству и элементарным правилам ведения домашнего хозяйства, то мы бы знали, что не надо ничего оттирать, не надо часами стоять над сковородами и кастрюлями, превращая их в кристаллы сваровски.

Посуду из нержавейки нужно грамотно «распечатать»!

Если сразу после покупки кастрюли или сковороды из нержавейки провести несложные манипуляции, то потёки, конечно, будут, но они будут просто смываться тряпочкой или губкой. Не нужна дорогая химия, не нужны «легендарные лафхаки».

Об этом мне рассказала дочь, которая учится на технолога пищевой промышленности. Ей повезло с педагогом «старой закалки», который прежде чем учить как готовить, рассказал будущим специалистам на чём нужно готовить и, главное, КАК ЗА ЭТИМ УХАЖИВАТЬ!

Пять лет назад, в благодарность за быстро выполненный заказ, фирма подарила нам набор кастрюль чиф-серии. Естественно, ни о какой распечатке мы даже не знали. Просто начали готовить.

Печальный итог вы видите на фото:

… … … Вид у кастрюленции совсем неприглядный, хотя стоит она как крыло от боинга. Фото автора

Три хоть той же пемзой из Помпей и цветками папоротника, ничего не ототрешь, только омеднённое покрытие стирается.

Итак, почему важно распечатывать посуду из нержавейки. Дело в том, что на заводе-изготовителе, чтобы придать посуде товарный вид её тщательно полируют специальными минеральными составами. Естественно, после этого кастрюлю не только не моют, но даже специально покрывают тонким слоем минерального масла.

Заворачивают в бумагу и кладут в коробку.

Всё готово, можно продавать.

Фото автора

Ничего страшного в этом нет, но если кастрюлю сразу поставить на огонь, то потёки и пятна гарантированы. Остатки минеральных веществ навсегда останутся на полированных стенках.

Чтобы «распечатать» кастрюлю или сковороду нужно сделать следующие нехитрые действия:

1. новая кастрюля моется в тёплой воде с использованием мягкой губки и простого хозяйственного мыла.

2. после чего ставится в тазик или мойку и обдаётся кипятком из чайника, в котором растворены 2 чайные ложки лимонной кислоты (это, кстати и чайнику полезно будет).

3. посуда ещё раз промывается в тёплой воде и насухо вытирается суконной тряпкой (не должно остаться ни капли влаги)

4. затем наполняется холодной водой, ставится на плиту на самый маленький огонь и доводится до кипения.

5. Снимается с огня, ставится на кухонную доску и остывает естественным образом.

6. Всё промывается и вытирается насухо.

Пользуйтесь на здоровье.

После этого чистить кастрюли будет в разы легче.

А теперь вопрос, зачем мне логарифмы с тангенсами и котангенсами, если я дожил до 40 лет и только сейчас от 17-ти летней дочери узнал, как правильно ухаживать за простой посудой?