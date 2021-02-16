Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: замечательный рецепт из простых продуктов

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке! Сегодня мы покажем Вам, как приготовить в духовке вкуснейшие рулетики из кабачков с фаршем.

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты

три кабачка среднего размера

четыреста граммов фарша

пучок зеленого лука

один помидор

соль и черный молотый перец – по вкусу

сто граммов сыра

половина острого перца

два зубчика чеснока

растительное масло

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: как готовить

Надо начать с подготовки кабачков:

Кабачки помыть, отрезать хвостики и, не очищая, нарезать на тонкие пластинки.

Сковороду поставить на огонь, влить в нее небольшое количество растительного масла и аккуратно разложить на ней кабачковые пластинки.

Обжарить кабачки с двух сторон до полуготовности.

А теперь нужно заняться начинкой:

Фарш поместить в глубокую миску.

Зеленый лук хорошенько помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Отправить к фаршу.

Туда же доложить мелко нарезанный острый перец.

Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и семян и нарезать мелким кубиком. Отправить в ту же миску.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

Посолить, добавить черный молотый перец, чеснок и все хорошо перемешать.

А теперь нужно сформировать кабачковые рулетики:

Обжаренные ломтики кабачка выложить на рабочую поверхность и на каждый из них средним слоем нанести фарш.

Свернуть кабачковые ломтики с фаршем в рулетики и отправить в огнеупорную форму.

Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.

Форму накрыть фольгой и отправить на полчаса в духовку.

Сыр натереть на крупной фракции терки.

Через тридцать минут достать кабачки из духовки и посыпать сыром. И еще на пять минут отправить кабачки в духовку.

Как только сыр расплавится, достать кабачки из духовки.

Ну вот наши вкуснейшие рулетики из кабачков готовы. Положите их на красивую плоскую тарелочку и можете класть на стол.

Великолепное блюдо, обязательно попробуйте!

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: готов

Приятного аппетита!