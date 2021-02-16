Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: замечательный рецепт из простых продуктов

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке! Сегодня мы покажем Вам, как приготовить в духовке вкуснейшие рулетики из кабачков с фаршем.
Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты
- три кабачка среднего размера
- четыреста граммов фарша
- пучок зеленого лука
- один помидор
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- сто граммов сыра
- половина острого перца
- два зубчика чеснока
- растительное масло
Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: как готовить
Надо начать с подготовки кабачков:
- Кабачки помыть, отрезать хвостики и, не очищая, нарезать на тонкие пластинки.
- Сковороду поставить на огонь, влить в нее небольшое количество растительного масла и аккуратно разложить на ней кабачковые пластинки.
- Обжарить кабачки с двух сторон до полуготовности.
А теперь нужно заняться начинкой:
- Фарш поместить в глубокую миску.
- Зеленый лук хорошенько помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Отправить к фаршу.
- Туда же доложить мелко нарезанный острый перец.
- Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и семян и нарезать мелким кубиком. Отправить в ту же миску.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- Посолить, добавить черный молотый перец, чеснок и все хорошо перемешать.
А теперь нужно сформировать кабачковые рулетики:
- Обжаренные ломтики кабачка выложить на рабочую поверхность и на каждый из них средним слоем нанести фарш.
- Свернуть кабачковые ломтики с фаршем в рулетики и отправить в огнеупорную форму.
- Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.
- Форму накрыть фольгой и отправить на полчаса в духовку.
- Сыр натереть на крупной фракции терки.
- Через тридцать минут достать кабачки из духовки и посыпать сыром. И еще на пять минут отправить кабачки в духовку.
- Как только сыр расплавится, достать кабачки из духовки.
Ну вот наши вкуснейшие рулетики из кабачков готовы. Положите их на красивую плоскую тарелочку и можете класть на стол.
Великолепное блюдо, обязательно попробуйте!
Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: готов
Приятного аппетита!
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