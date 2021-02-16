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Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: замечательный рецепт из простых продуктов

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке! Сегодня мы покажем Вам, как приготовить в духовке вкуснейшие рулетики из кабачков с фаршем.

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: ингредиенты

  • три кабачка среднего размера
  • четыреста граммов фарша
  • пучок зеленого лука
  • один помидор
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • сто граммов сыра
  • половина острого перца
  • два зубчика чеснока
  • растительное масло

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: как готовить

Надо начать с подготовки кабачков:

  • Кабачки помыть, отрезать хвостики и, не очищая, нарезать на тонкие пластинки.
  • Сковороду поставить на огонь, влить в нее небольшое количество растительного масла и аккуратно разложить на ней кабачковые пластинки.
  • Обжарить кабачки с двух сторон до полуготовности.

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

А теперь нужно заняться начинкой:

  • Фарш поместить в глубокую миску.
  • Зеленый лук хорошенько помыть, просушить полотенцем и мелко нарезать. Отправить к фаршу.
  • Туда же доложить мелко нарезанный острый перец.
  • Помидоры обдать кипятком, очистить от кожицы и семян и нарезать мелким кубиком. Отправить в ту же миску.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  • Посолить, добавить черный молотый перец, чеснок и все хорошо перемешать.

А теперь нужно сформировать кабачковые рулетики:

  • Обжаренные ломтики кабачка выложить на рабочую поверхность и на каждый из них средним слоем нанести фарш.
  • Свернуть кабачковые ломтики с фаршем в рулетики и отправить в огнеупорную форму.
  • Духовку заранее разогреть до двухсот градусов.
  • Форму накрыть фольгой и отправить на полчаса в духовку.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки.
  • Через тридцать минут достать кабачки из духовки и посыпать сыром. И еще на пять минут отправить кабачки в духовку.
  • Как только сыр расплавится, достать кабачки из духовки.

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

Ну вот наши вкуснейшие рулетики из кабачков готовы. Положите их на красивую плоскую тарелочку и можете класть на стол.

Великолепное блюдо, обязательно попробуйте!

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке: готов

Приятного аппетита!

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