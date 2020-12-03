Перестала покупать йогурт в магазине: покажу 3 простых способа, как приготовить его дома без йогуртницы

Йогурт – это очень вкусное и полезное блюдо, которое любят все, от мала до велика. Цена качественного продукта в магазине не маленькая, поэтому очень многие уже давно делают его дома.

Лучше всего покупать домашнее молоко, с достаточным процентом жирности. Кипятим и остужаем до 40 – 42 градусов. А если у вас уже кипяченное молоко, тогда просто нагрейте его до этой температуры.

Совет: температуру можно проверить просто: опустите палец в молоко и если оно просто горячее, вы не обжигаетесь, но ощущаете, что оно просто горячее, значит температура нормальная.

Если вы добавите закваску в сильно горячее молоко, у вас не получится йогурт.

Закваску сегодня можно купить в магазине или в аптеке.

Перемешиваем массу (пакетики закваски рассчитаны на разные объемы, поэтому внимательно читайте инструкцию).

Три варианта готовки йогурта:

переливаем массу в емкости для йогурта (просто стеклянные баночки) и ставим их в чашу мультиварки и ставим программу «йогурт». Или устанавливаем в ручном режиме – 8 часов при 40 градусах. Молоко можно и просто налить в саму чашу;

стеклянные баночки с массой ставим в сушилку для овощей (духовку)и также устанавливаем 8 часов и 40 градусов температуры;

кастрюлю (желательно взять с толстым дном и стенками) с молочной массой, укутываем теплыми одеялами или пуховиком и оставляем на 8 – 10 часов.

После того, как вы используете один из способов готовки йогурта, на 1 час ставим йогурт в холодильник, чтобы он стал гуще.

Вот так просто, хотя и не быстро, можно сделать натуральный, вкусный напиток, который потом еще можно смешать с ягодами или фруктами, как свежими, так и замороженными.