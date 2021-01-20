Очень простой и вкусный торт № 205

Торт готовится просто: за основу берем классический бисквит и формируем торт со сливочным кремом – это изюминка десерта. Также оригинальности торту придает и клубничный джем, которым мы будем пропитывать коржи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сахар и мука по 90 г;
- яйца, 3 шт;
- разрыхлитель, 3 г.
Для приготовления крема необходимо:
- сливки жирные охлажденные, 200 г;
- пудра сахарная, 30 г;
- сыр сливочный, 150 г.
Для пропитки возьмите:
- джем клубничный, 180 г;
- сахар, 20 г;
- вода, 30 г.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышной и стойкой массы.
Просеиваем муку с разрыхлителем и всыпаем в массу, вымешиваем венчиком, стараясь не нарушать воздушность.
Берем форму 18 см в диаметре, выкладываем тесто.
Выпекаем около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Остужаем бисквит и режем его на 2 коржа.
Для пропитки смешиваем воду с сахаром.
Для крема взбиваем охлажденные сливки с сахарной пудрой до пышности и частями вводим сыр, не переставая взбивать.
Пропитываем коржи сладким сиропом и покрываем клубничным джемом.
Сверху на коржи выкладываем крем и формируем торт.
Сверху также наносим крем и с боков, посыпаем крошкой или украшаем по своему вкусу.
Ставим охлаждаться в холодильник.
Такой тортик еще можно посыпать цедрой апельсина или лимона, ввести цедру в крем и тогда будет очень оригинальный вкус и аромат десерта.
Свежие комментарии