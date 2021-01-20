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Очень простой и вкусный торт № 205

Торт готовится просто: за основу берем классический бисквит и формируем торт со сливочным кремом – это изюминка десерта. Также оригинальности торту придает и клубничный джем, которым мы будем пропитывать коржи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сахар и мука по 90 г;
  • яйца, 3 шт;
  • разрыхлитель, 3 г.

Для приготовления крема необходимо:

  • сливки жирные охлажденные, 200 г;
  • пудра сахарная, 30 г;
  • сыр сливочный, 150 г.

Для пропитки возьмите:

  • джем клубничный, 180 г;
  • сахар, 20 г;
  • вода, 30 г.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем до пышной и стойкой массы.

Просеиваем муку с разрыхлителем и всыпаем в массу, вымешиваем венчиком, стараясь не нарушать воздушность.

Берем форму 18 см в диаметре, выкладываем тесто.

Выпекаем около 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Остужаем бисквит и режем его на 2 коржа.

Для пропитки смешиваем воду с сахаром.

Для крема взбиваем охлажденные сливки с сахарной пудрой до пышности и частями вводим сыр, не переставая взбивать.

Пропитываем коржи сладким сиропом и покрываем клубничным джемом.

Очень простой и вкусный торт № 205

Сверху на коржи выкладываем крем и формируем торт.

Очень простой и вкусный торт № 205

Сверху также наносим крем и с боков, посыпаем крошкой или украшаем по своему вкусу.

Очень простой и вкусный торт № 205

Ставим охлаждаться в холодильник.

Такой тортик еще можно посыпать цедрой апельсина или лимона, ввести цедру в крем и тогда будет очень оригинальный вкус и аромат десерта.

Очень простой и вкусный торт № 205

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