Капрезе с курицей: итальянская лёгкая закуска с нежным куриным мясом

Капрезе с курицей – удачный рецепт. Простой, бюджетный! Полчаса и невероятно вкусное блюдо у вас на столе!

Капрезе с курицей: ингредиенты

3 (три) шт – куриного филе 50 (пятьдесят) мл – подсолнечного масла 3 (три) зубчика – чеснока 20 (двадцать) гр – базилика 50 (пятьдесят) гр – моцареллы Соль и черный молотый перец по вкусу 100 (сто) гр – помидоров черри

Капрезе с курицей: рецепт

На разогретую сковороду с маслом выложите курицу. Поперчите и посолите по вкусу. Обжарьте с двух сторон и переложите в другую посуду

Чеснок измельчите и выложите в то же масло на сковороду, обжарьте. Помидорки черри разрежьте пополам и добавьте к чесноку. Перемешайте. После чего добавьте измельченный базилик. Потом выложите филе курицы. Сверху помидоры, и кусочки моцареллы

Готовьте до тех, пока сыр не растает. Подливайте подливу из помидоров периодически. А сверху бальзамическим уксусом

Капрезе с курицей готово: Видео

Идеальное блюдо. Ингредиенты отлично сочетаются, по вкусу придется и самым капризным! На здоровье!