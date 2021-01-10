Капрезе с курицей: итальянская лёгкая закуска с нежным куриным мясом

Капрезе с курицей – удачный рецепт. Простой, бюджетный! Полчаса и невероятно вкусное блюдо у вас на столе!
Капрезе с курицей: ингредиенты
- 3 (три) шт – куриного филе
- 50 (пятьдесят) мл – подсолнечного масла
- 3 (три) зубчика – чеснока
- 20 (двадцать) гр – базилика
- 50 (пятьдесят) гр – моцареллы
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- 100 (сто) гр – помидоров черри
Капрезе с курицей: рецепт
- На разогретую сковороду с маслом выложите курицу. Поперчите и посолите по вкусу. Обжарьте с двух сторон и переложите в другую посуду
- Чеснок измельчите и выложите в то же масло на сковороду, обжарьте. Помидорки черри разрежьте пополам и добавьте к чесноку. Перемешайте. После чего добавьте измельченный базилик. Потом выложите филе курицы. Сверху помидоры, и кусочки моцареллы
- Готовьте до тех, пока сыр не растает. Подливайте подливу из помидоров периодически. А сверху бальзамическим уксусом
Капрезе с курицей готово: Видео
Идеальное блюдо. Ингредиенты отлично сочетаются, по вкусу придется и самым капризным! На здоровье!
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