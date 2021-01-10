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Капрезе с курицей: итальянская лёгкая закуска с нежным куриным мясом

Капрезе с курицей – удачный рецепт. Простой, бюджетный! Полчаса и невероятно вкусное блюдо у вас на столе!

Капрезе с курицей: ингредиенты

Капрезе с курицей

  1. 3 (три) шт – куриного филе
  2. 50 (пятьдесят) мл – подсолнечного масла
  3. 3 (три) зубчика – чеснока
  4. 20 (двадцать) гр – базилика
  5. 50 (пятьдесят) гр – моцареллы
  6. Соль и черный молотый перец по вкусу
  7. 100 (сто) гр – помидоров черри

Капрезе с курицей: рецепт

Капрезе с курицей

  • На разогретую сковороду с маслом выложите курицу. Поперчите и посолите по вкусу. Обжарьте с двух сторон и переложите в другую посуду
  • Чеснок измельчите и выложите в то же масло на сковороду, обжарьте. Помидорки черри разрежьте пополам и добавьте к чесноку. Перемешайте. После чего добавьте измельченный базилик. Потом выложите филе курицы. Сверху помидоры, и кусочки моцареллы
  • Готовьте до тех, пока сыр не растает. Подливайте подливу из помидоров периодически. А сверху бальзамическим уксусом

Капрезе с курицей готово: Видео

Идеальное блюдо. Ингредиенты отлично сочетаются, по вкусу придется и самым капризным! На здоровье!

Капрезе с курицей

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