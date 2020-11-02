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Пуховые пирожки с капустой и грибами! Самое вкусное тесто для несладких пирожков

Такое тесто прекрасно подходит для пирожков с любой не сладкой начинкой. Они получаются очень пышными, воздушными, вкусными. Я делаю с грибами и капустой, а вы можете брать самую разную начинку по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мук, около 300 – 310 г;
  • вода,150 мл и молоко;
  • дрожжи живые, 9 г или сухие, 3 г;
  • сахар, 1 ст.л;
  • соль, половина ч.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • масло сливочное размягченное, 35 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • капуста шинкованная, 300 г;
  • шампиньоны, 200 г;
  • лук, половина;
  • морковь, 1 шт маленькая;
  • соль, перец, растительное масло.

Процесс приготовления

Можно взять половину воды и половину молока или только воду или только молоко.

В воду с молоком (теплые) добавляем дрожжи, сахар, перемешиваем.

Яйцо взбиваем и 2 ложки отбираем, отставляем, остальное вливаем в массу.

Муку просеиваем и всыпаем частями, чтобы не переборщить.

Когда вы почти вымесили тесто, вмешиваем размягченное сливочное масло.

Вымешиваем на столе в течение минимум 5 минут.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 2 часа. Когда пройдет  час, тесто обминаем и оставляем еще на 1 час.

Для начинки тушим  лук с морковью.

Нашинкованную капусту хорошо мнем руками и добавляем к овощам, тушим до готовности.

Грибы режем кусочками, добавляем в капусту, перемешиваем и жарим 5 минут, солим и перчим по вкусу, добавляем зелень. Остужаем.

Формируем пирожки с начинкой и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Пуховые пирожки с капустой и грибами! Самое вкусное тесто для несладких пирожков

Оставляем пирожки накрытыми на 40 минут.

Духовку разогреваем до 220 градусов.

Пуховые пирожки с капустой и грибами! Самое вкусное тесто для несладких пирожков

Пирожки смазываем взбитым оставшимся яйцом с молоком или водой, посыпаем кунжутом и выпекаем 15 минут до румяности, смотрите по своей духовке.

Пуховые пирожки с капустой и грибами! Самое вкусное тесто для несладких пирожков

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