Пуховые пирожки с капустой и грибами! Самое вкусное тесто для несладких пирожков

Такое тесто прекрасно подходит для пирожков с любой не сладкой начинкой. Они получаются очень пышными, воздушными, вкусными. Я делаю с грибами и капустой, а вы можете брать самую разную начинку по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мук, около 300 – 310 г;
- вода,150 мл и молоко;
- дрожжи живые, 9 г или сухие, 3 г;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, половина ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- масло сливочное размягченное, 35 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- капуста шинкованная, 300 г;
- шампиньоны, 200 г;
- лук, половина;
- морковь, 1 шт маленькая;
- соль, перец, растительное масло.
Процесс приготовления
Можно взять половину воды и половину молока или только воду или только молоко.
В воду с молоком (теплые) добавляем дрожжи, сахар, перемешиваем.
Яйцо взбиваем и 2 ложки отбираем, отставляем, остальное вливаем в массу.
Муку просеиваем и всыпаем частями, чтобы не переборщить.
Когда вы почти вымесили тесто, вмешиваем размягченное сливочное масло.
Вымешиваем на столе в течение минимум 5 минут.
Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 2 часа. Когда пройдет час, тесто обминаем и оставляем еще на 1 час.
Для начинки тушим лук с морковью.
Нашинкованную капусту хорошо мнем руками и добавляем к овощам, тушим до готовности.
Грибы режем кусочками, добавляем в капусту, перемешиваем и жарим 5 минут, солим и перчим по вкусу, добавляем зелень. Остужаем.
Формируем пирожки с начинкой и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Оставляем пирожки накрытыми на 40 минут.
Духовку разогреваем до 220 градусов.
Пирожки смазываем взбитым оставшимся яйцом с молоком или водой, посыпаем кунжутом и выпекаем 15 минут до румяности, смотрите по своей духовке.
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