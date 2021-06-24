Скатерть-Самобранка

5 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо, наверное, вкусно, надо такие приготовить!!!Кабачки: новый ре...
  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...

Открытая мясная лепешка. Идеальная закуска для большого застолья и дружеских посиделок

Открытая мясная лепешка безумно интересное и вкусное блюдо. Оно непременно понравится вашим родным и друзьям.

Открытая мясная лепешка: ингредиенты

Открытая мясная лепешка

  1. Фарш из красной говядины — 300 гр. (триста грамм)
  2. Крупный томат — 1 шт. (одна штука)
  3. Болгарский перец среднего размера — 1 шт. (одна штука)
  4. Средняя луковица -1 гол. (одна головка)
  5. Яйца куриные — 1 шт. (одна штука)
  6. Перец-чили свежий — 1 шт. (одна штука)
  7. Чеснок — 2 дольки (две дольки)
  8. Сладко-сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
  9. Подсолнечное масло — 6 ст. л. (шесть столовых ложек)
  10. Сухие дрожжи — 1 ,5 ст. л. (полторы столовых ложек)
  11. Остуженная кипяченая вода — 250 мл (двести пятьдесят миллилитров)
  12. Мука высшего сорта — 380 гр. (триста восемьдесят грамм)
  13. Соль — 2 ч. л. (две чайные ложки)
  14. Сахар — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  15. Чёрный перец молотый — ⅓ ч. л. (треть чайной ложки)

Способ приготовления:

  • В глубокую емкость для теста налейте теплую воду и разбавьте в ней дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 20 минут до появления пузырьков.
  • Добавьте растительное масло, 1 ч. л. соли, муку и замесите мягкое тесто. Поместите тесто в большую посуду и оставьте под пленкой отдохнуть в тепле на 90 минут.
  • Для приготовления начинки удалите у томатов сердцевину и порежьте на мелкие кубики томаты, перец, лук, чеснок.
    Смешайте овощи с фаршем, добавьте растительное масло, соль и специи и еще раз перемешайте.
  • Посыпьте стол для раскатки мукой и разделите тесто на 8 колобков.
  • Раскатайте тонкую (3-4 мм) овальную пластину шириной 15 см и длиной 30 см и выложите в нее начинку, оставляя 1,5 см от края.
  • Сформируйте лодочки, скрепив тесто на концах и заверните края.
  • Противень застелите пергаментом и разложите лодочки на расстоянии менее 2 см.
  • Взбейте яйцо с растительным маслом и этим кляром смажьте “лодочки” из теста.
  • Предварительно прогрейте духовку и выпекайте при режиме 200 градусов в течении 15 минут до румяной корочки.
  • Сдобрите топленым маслом и подавайте горячими с пылу с жару. Приятного аппетита.

Открытая мясная лепешка — безумно вкусно и ароматно.

Открытая мясная лепешка. Идеальная закуска для большого застолья и дружеских посиделок 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх