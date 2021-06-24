Открытая мясная лепешка. Идеальная закуска для большого застолья и дружеских посиделок

Открытая мясная лепешка безумно интересное и вкусное блюдо. Оно непременно понравится вашим родным и друзьям.
Открытая мясная лепешка: ингредиенты
- Фарш из красной говядины — 300 гр. (триста грамм)
- Крупный томат — 1 шт. (одна штука)
- Болгарский перец среднего размера — 1 шт. (одна штука)
- Средняя луковица -1 гол. (одна головка)
- Яйца куриные — 1 шт. (одна штука)
- Перец-чили свежий — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 2 дольки (две дольки)
- Сладко-сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
- Подсолнечное масло — 6 ст. л. (шесть столовых ложек)
- Сухие дрожжи — 1 ,5 ст. л. (полторы столовых ложек)
- Остуженная кипяченая вода — 250 мл (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука высшего сорта — 380 гр. (триста восемьдесят грамм)
- Соль — 2 ч. л. (две чайные ложки)
- Сахар — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чёрный перец молотый — ⅓ ч. л. (треть чайной ложки)
Способ приготовления:
- В глубокую емкость для теста налейте теплую воду и разбавьте в ней дрожжи и сахар. Перемешайте и оставьте на 20 минут до появления пузырьков.
- Добавьте растительное масло, 1 ч. л. соли, муку и замесите мягкое тесто. Поместите тесто в большую посуду и оставьте под пленкой отдохнуть в тепле на 90 минут.
- Для приготовления начинки удалите у томатов сердцевину и порежьте на мелкие кубики томаты, перец, лук, чеснок. Смешайте овощи с фаршем, добавьте растительное масло, соль и специи и еще раз перемешайте.
- Посыпьте стол для раскатки мукой и разделите тесто на 8 колобков.
- Раскатайте тонкую (3-4 мм) овальную пластину шириной 15 см и длиной 30 см и выложите в нее начинку, оставляя 1,5 см от края.
- Сформируйте лодочки, скрепив тесто на концах и заверните края.
- Противень застелите пергаментом и разложите лодочки на расстоянии менее 2 см.
- Взбейте яйцо с растительным маслом и этим кляром смажьте “лодочки” из теста.
- Предварительно прогрейте духовку и выпекайте при режиме 200 градусов в течении 15 минут до румяной корочки.
- Сдобрите топленым маслом и подавайте горячими с пылу с жару. Приятного аппетита.
Открытая мясная лепешка — безумно вкусно и ароматно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии