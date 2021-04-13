Весенний салат Крокусы. Вкусное и праздничное блюдо

Весенний салат Крокусы принесёт весну в Ваш дом. Это очень вкусный и красивый салат, который непременно Вам понравиться.
Весенний салат Крокусы: ингредиенты
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Крупная морковь — 1 шт. (одна штука
- Картофель — 2 шт. (две штуки)
- Консервированная кукуруза — 340 г. (триста сорок грамм)
- Копчёная куриная ножка — 1 шт. (одна штука
- Майонез — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
- Зелёный лук — средний пучок
- Соль и перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Сначала необходимо подготовить продукты, морковь, картофель и яйца заранее сварить.
- Картофель очистить и нарезать кубиками.
- Также поступить и с морковью.
- Куриное мясо отделить от костей и шкуры, мелко нарезать.
- Отварные яйца разделить на желтки и белки.
- Мелко измельчить желток, а белок натереть на тёрке.
- Средний пучок лука мелко нарезать, несколько перьев оставить для декора.
- Отложить одну ложку кукурузы на декор.
- В глубокую пиалу класть морковь и картофель, куриное мясо, желток и кукурузу.
- Затем приправить солью, перцем и майонезом, перемешать.
- Салат выложить на тарелку с небольшой горкой и сверху покрыть белком.
- Вокруг салата выложить зелёный лук.
- Подготовьте декор: Разрежьте зигзагом лук на две части, в середину вставьте бамбуковые шпажки. Отступив три-четыре сантиметра выводим шпажку и одеваем на неё цветок.
- Готовые шпажки зелёным и красным луком вставьте в салат. Вот и снежная полянка с крокусами.
Весенний салат Крокусы украсит любой стол.
Готовьте на здоровье!
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