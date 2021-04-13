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Весенний салат Крокусы. Вкусное и праздничное блюдо

Весенний салат Крокусы принесёт весну в Ваш дом. Это очень вкусный и красивый салат, который непременно Вам понравиться.

Весенний салат Крокусы: ингредиенты

Весенний салат Крокусы. Вкусное и праздничное блюдо 2

 

  1. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  2. Крупная морковь — 1 шт. (одна штука
  3. Картофель — 2 шт. (две штуки)
  4. Консервированная кукуруза — 340 г. (триста сорок грамм)
  5. Копчёная куриная ножка — 1 шт. (одна штука
  6. Майонез — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
  7. Зелёный лук — средний пучок
  8. Соль и перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Сначала необходимо подготовить продукты, морковь, картофель и яйца заранее сварить.
  • Картофель очистить и нарезать кубиками.
  • Также поступить и с морковью.
  • Куриное мясо отделить от костей и шкуры, мелко нарезать.
  • Отварные яйца разделить на желтки и белки.
  • Мелко измельчить желток, а белок натереть на тёрке.
  • Средний пучок лука мелко нарезать, несколько перьев оставить для декора.
  • Отложить одну ложку кукурузы на декор.
  • В глубокую пиалу класть морковь и картофель, куриное мясо, желток и кукурузу.
  • Затем приправить солью, перцем и майонезом, перемешать.
  • Салат выложить на тарелку с небольшой горкой и сверху покрыть белком.
  • Вокруг салата выложить зелёный лук.
  • Подготовьте декор: Разрежьте зигзагом лук на две части, в середину вставьте бамбуковые шпажки.
    Отступив три-четыре сантиметра выводим шпажку и одеваем на неё цветок.
  • Готовые шпажки  зелёным и красным луком вставьте в салат. Вот и снежная полянка с крокусами.

Весенний салат Крокусы украсит любой стол.

Весенний салат Крокусы

Готовьте на здоровье!

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