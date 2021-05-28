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Маринованные помидоры с лимонной кислотой. Каждый год готовлю только по этому рецепту

Маринованные помидоры с лимонной кислотой — замечательный рецепт овощей на зиму.

Маринованные помидоры с лимонной кислотой: ингредиенты

Маринованные помидоры с лимонной кислотой

На 1 трёхлитровую банку:

  1. Помидоры средние — 1,5-2 кг. (полтора — два килограмма)
  2. Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
  3. Листья чёрной смородины — 3-5 шт. (три — пять штук)
  4. Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Крупная соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  6. Кислота лимонная — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Перец душистый и чёрный молотый — 3-4 шт. (три -четыре штуки)
  8. Лавровый лист — 3-4 шт. (три — четыре штуки)
  9. Вода — 1,5 л (полтора литра)
  10. Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Горький перец — 0,5 шт. (половинка), либо на вкус
  12. Укроп — несколько зонтиков

Приготовление:

  • В банки на дно выложите укроп, лист чёрной смородины, чеснок и горький перец. Затем выложите полотно помидоры в банку.
  • Приготовьте  маринад: доведите до кипения 1,5 л. воды, добавьте сахар, соль, лавровый лист, душистый и чёрный перец и кипятите 5 минут.
  • Помидоры залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте. В банку с помидорами всыпьте лимонную кислоту и зёрна горчицы.
  • Затем помидоры залейте кипящим маринадом. Банку сразу же закатайте и переверните, укутайте одеялом.

Маринованные помидоры с лимонной кислотой готовы.

Маринованные помидоры с лимонной кислотой. Каждый год готовлю только по этому рецепту 2

Готовьте на здоровье!

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