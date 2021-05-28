Маринованные помидоры с лимонной кислотой. Каждый год готовлю только по этому рецепту

Маринованные помидоры с лимонной кислотой — замечательный рецепт овощей на зиму.
Маринованные помидоры с лимонной кислотой: ингредиенты
На 1 трёхлитровую банку:
- Помидоры средние — 1,5-2 кг. (полтора — два килограмма)
- Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
- Листья чёрной смородины — 3-5 шт. (три — пять штук)
- Сахар — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Крупная соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Кислота лимонная — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Перец душистый и чёрный молотый — 3-4 шт. (три -четыре штуки)
- Лавровый лист — 3-4 шт. (три — четыре штуки)
- Вода — 1,5 л (полтора литра)
- Горчица в зёрнах — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Горький перец — 0,5 шт. (половинка), либо на вкус
- Укроп — несколько зонтиков
Приготовление:
- В банки на дно выложите укроп, лист чёрной смородины, чеснок и горький перец. Затем выложите полотно помидоры в банку.
- Приготовьте маринад: доведите до кипения 1,5 л. воды, добавьте сахар, соль, лавровый лист, душистый и чёрный перец и кипятите 5 минут.
- Помидоры залейте кипятком и оставьте на 10 минут, затем воду слейте. В банку с помидорами всыпьте лимонную кислоту и зёрна горчицы.
- Затем помидоры залейте кипящим маринадом. Банку сразу же закатайте и переверните, укутайте одеялом.
Маринованные помидоры с лимонной кислотой готовы.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии