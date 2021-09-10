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Зелёные помидоры по-кавказски. Эта заготовка понравится всем

Зелёные помидоры по-кавказски получаются невероятно ароматными и вкусными, Вам обязательно понравится.

Зелёные помидоры по-кавказски: ингредиенты

Зелёные помидоры по-кавказски

  1. Помидоры — 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
  2. Укроп — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Петрушка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Чеснок — 1 г. (одна головка)
  5. Острый перец — 1 шт. (одна штука)
  6. Листья или корень хрена

Маринад:

  1. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Вода — 1,5 л (полтора литра)
  3. Уксус 9% — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  4. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Стерилизуйте банки 15 минут.

Рецепт приготовления:

  • Чеснок натрите на крупной тёрке, у острого перца ужалите семена, разрежьте пополам и измельчите.
  • Мелко нарежьте много зелени, возьмите салатник и соедините зелень, острый перец и чеснок, тщательно перемешайте. Это будет начинка для помидоров.
  • Разрежьте помидоры пополам, но не дорезайте до конца и фаршируйте начинкой.
  • Выложите на дно банки листья хрена и плотно заполните помидорами, залейте кипятком до самого верха, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
  • Слейте банки при помощи специальной крышки.
  • Приготовьте маринад: для трёх полуторалитровых банок — с расчётом на 1,5 литра воды. Сперва добавьте соль, сахар, тщательно перемешайте и проварите около 3-4 минут до полного растворения соли и сахара.
    Затем залейте уксусом и прокипятите ещё пару минут.
  • Залейте банки горячим маринадом и прикройте крышками, отправьте стерилизоваться.
  • Выложите на дно кастрюли полотенце, выложите банки и залейте тёплой водой. После закипания стерилизуйте 15 минут.
  • Укутайте банки пледом и оставьте до полного остывания.

Зелёные помидоры по-кавказски — вкусные и ароматные

Зелёные помидоры по-кавказски. Эта заготовка понравится всем 2

 

Приятного аппетита!

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