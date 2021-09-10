Зелёные помидоры по-кавказски. Эта заготовка понравится всем

Зелёные помидоры по-кавказски получаются невероятно ароматными и вкусными, Вам обязательно понравится.
Зелёные помидоры по-кавказски: ингредиенты
- Помидоры — 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
- Укроп — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Петрушка — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
- Острый перец — 1 шт. (одна штука)
- Листья или корень хрена
Маринад:
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Вода — 1,5 л (полтора литра)
- Уксус 9% — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Стерилизуйте банки 15 минут.
Рецепт приготовления:
- Чеснок натрите на крупной тёрке, у острого перца ужалите семена, разрежьте пополам и измельчите.
- Мелко нарежьте много зелени, возьмите салатник и соедините зелень, острый перец и чеснок, тщательно перемешайте. Это будет начинка для помидоров.
- Разрежьте помидоры пополам, но не дорезайте до конца и фаршируйте начинкой.
- Выложите на дно банки листья хрена и плотно заполните помидорами, залейте кипятком до самого верха, прикройте крышками и оставьте на 10 минут.
- Слейте банки при помощи специальной крышки.
- Приготовьте маринад: для трёх полуторалитровых банок — с расчётом на 1,5 литра воды. Сперва добавьте соль, сахар, тщательно перемешайте и проварите около 3-4 минут до полного растворения соли и сахара. Затем залейте уксусом и прокипятите ещё пару минут.
- Залейте банки горячим маринадом и прикройте крышками, отправьте стерилизоваться.
- Выложите на дно кастрюли полотенце, выложите банки и залейте тёплой водой. После закипания стерилизуйте 15 минут.
- Укутайте банки пледом и оставьте до полного остывания.
Зелёные помидоры по-кавказски — вкусные и ароматные
Приятного аппетита!
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