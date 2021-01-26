Завтрак на кефир: можно накормить всю семью

Завтрак на кефир! Кто является любителем быстрой кухни, тому точно понравится наш вкусный завтрак на кефире, который готовится всего за 15 минут. Впрочем, это ароматное и вкусное блюдо прекрасно подойдет и для перекуса, и для чаепития. Этим блюдом можно накормить всю семью.

Завтрак на кефир: ингредиенты

стакан кефира

два яйца

стакан сахарного песка

пакетик ванильного сахара

половина стакана растительного масла

щепотка соли

чуть больше половины килограмма муки

полторы чайные ложки разрыхлителя

сахарная пудра – для посыпки

растительное масло – для жарки

Завтрак на кефир: как приготовить

Кефир налить в глубокую миску.

Вбить туда яйца.

Всыпать сахарный песок и пакетик ванильного сахара.

Все перемешать венчиком.

Добавить щепотку соли и влить растительное масло.

Снова все перемешать венчиком.

Муку смешать с разрыхлителем и просеять в ту же миску.

Размешать и замесить тесто. Тесто должно получиться довольно эластичным.

Руки смазать растительным маслом, чтобы тесто не липло к ним.

Отщипывать по кусочку теста и сформировать этакие брусочки или же шарики.

Сковороду поставить на огонь, влить в нее достаточное количество растительного масла и хорошо разогреть его.

Прожаривать брусочки или же шарики из теста на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Выложить приготовленные брусочки на бумажные салфеточки, чтобы стек лишний жир.

Вот буквально за 15 минут приготовили вкусный завтрак.

Переложите брусочки на красивую тарелочку, присыпьте по желанию сахарной пудрой и подайте к столу с вареньем, медом или сиропом.

Завтрак на кефир: готов

Хорошего всем утра!