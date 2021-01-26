Завтрак на кефир: можно накормить всю семью

Завтрак на кефир! Кто является любителем быстрой кухни, тому точно понравится наш вкусный завтрак на кефире, который готовится всего за 15 минут. Впрочем, это ароматное и вкусное блюдо прекрасно подойдет и для перекуса, и для чаепития. Этим блюдом можно накормить всю семью.
Завтрак на кефир: ингредиенты
- стакан кефира
- два яйца
- стакан сахарного песка
- пакетик ванильного сахара
- половина стакана растительного масла
- щепотка соли
- чуть больше половины килограмма муки
- полторы чайные ложки разрыхлителя
- сахарная пудра – для посыпки
- растительное масло – для жарки
Завтрак на кефир: как приготовить
- Кефир налить в глубокую миску.
- Вбить туда яйца.
- Всыпать сахарный песок и пакетик ванильного сахара.
- Все перемешать венчиком.
- Добавить щепотку соли и влить растительное масло.
- Снова все перемешать венчиком.
- Муку смешать с разрыхлителем и просеять в ту же миску.
- Размешать и замесить тесто. Тесто должно получиться довольно эластичным.
- Руки смазать растительным маслом, чтобы тесто не липло к ним.
- Отщипывать по кусочку теста и сформировать этакие брусочки или же шарики.
- Сковороду поставить на огонь, влить в нее достаточное количество растительного масла и хорошо разогреть его.
- Прожаривать брусочки или же шарики из теста на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Выложить приготовленные брусочки на бумажные салфеточки, чтобы стек лишний жир.
Вот буквально за 15 минут приготовили вкусный завтрак.
Переложите брусочки на красивую тарелочку, присыпьте по желанию сахарной пудрой и подайте к столу с вареньем, медом или сиропом.
Завтрак на кефир: готов
Хорошего всем утра!
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