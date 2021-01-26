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Завтрак на кефир: можно накормить всю семью

Завтрак на кефир! Кто является любителем быстрой кухни, тому точно понравится наш вкусный завтрак на кефире, который готовится всего за 15 минут. Впрочем, это ароматное и вкусное блюдо прекрасно подойдет и для перекуса, и для чаепития. Этим блюдом можно накормить всю семью.

Завтрак на кефир: ингредиенты

Завтрак на кефир

  • стакан кефира
  • два яйца
  • стакан сахарного песка
  • пакетик ванильного сахара
  • половина стакана растительного масла
  • щепотка соли
  • чуть больше половины килограмма муки
  • полторы чайные ложки разрыхлителя
  • сахарная пудра – для посыпки
  • растительное масло – для жарки

Завтрак на кефир: как приготовить

  • Кефир налить в глубокую миску.
  • Вбить туда яйца.
  • Всыпать сахарный песок и пакетик ванильного сахара.

Завтрак на кефир

  • Все перемешать венчиком.
  • Добавить щепотку соли и влить растительное масло.
  • Снова все перемешать венчиком.
  • Муку смешать с разрыхлителем и просеять в ту же миску.
  • Размешать и замесить тесто. Тесто должно получиться довольно эластичным.

Завтрак на кефир

  • Руки смазать растительным маслом, чтобы тесто не липло к ним.
  • Отщипывать по кусочку теста и сформировать этакие брусочки или же шарики.
  • Сковороду поставить на огонь, влить в нее достаточное количество растительного масла и хорошо разогреть его.
  • Прожаривать брусочки или же шарики из теста на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  • Выложить приготовленные брусочки на бумажные салфеточки, чтобы стек лишний жир.

Вот буквально за 15 минут приготовили вкусный завтрак.

Завтрак на кефир

Переложите брусочки на красивую тарелочку, присыпьте по желанию сахарной пудрой и подайте к столу с вареньем, медом или сиропом.

Завтрак на кефир: готов

Хорошего всем утра!

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