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Французский десерт Вишнёвый клаффути. Напоминает творожную запеканку с разными фруктами и ягодами

Французский десерт Вишнёвый клаффути — простой в приготовлении и невероятно вкусный.

Французский десерт Вишнёвый клаффути: ингредиенты

Французский десерт Вишнёвый клаффути

Для теста:

  1. Мука – 130 г. (сто тридцать грамм)
  2. Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
  3. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  4. Сахарная пудра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Ванилин
  6. Сливки – 400 мл. (четыреста миллилитров)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Для начинки:

  1. Крахмал – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  2. Вишня – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)

Для формы:

  1. Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  2. Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
  3. Французский десерт Вишнёвый клаффути

Способ приготовления:

  • Муку просейте в миску, добавьте сахар, сахарную пудру, ванильный сахар и соль. Перемешайте всё и вбейте 4 яйца, замешайте тесто. После влейте частями сливки и аккуратно всё перемешайте. Оставьте его в сторону.
  • Смешайте с крахмалом вишню и перемешайте.
  • Сливо1ным масло смажьте форму для выпечки и присыпьте мукой. Приготовленные ягоды выложите сверху и залейте жидким тестом.
  • Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекайте 30-40 минут. После присыпьте его сахарной пудрой и подайте к столу.

Французский десерт Вишнёвый клаффути — простой и вкусный.

Французский десерт Вишнёвый клаффути. Напоминает творожную запеканку с разными фруктами и ягодами 4

Приятного аппетита!

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