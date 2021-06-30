Французский десерт Вишнёвый клаффути. Напоминает творожную запеканку с разными фруктами и ягодами

Французский десерт Вишнёвый клаффути — простой в приготовлении и невероятно вкусный.
Французский десерт Вишнёвый клаффути: ингредиенты
Для теста:
- Мука – 130 г. (сто тридцать грамм)
- Яйца – 4 шт. (четыре штуки)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Сахарная пудра – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Ванилин
- Сливки – 400 мл. (четыреста миллилитров)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Для начинки:
- Крахмал – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Вишня – 450 г. (четыреста пятьдесят грамм)
Для формы:
- Мука – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сливочное масло – 10 г. (десять грамм)
- Французский десерт Вишнёвый клаффути
Способ приготовления:
- Муку просейте в миску, добавьте сахар, сахарную пудру, ванильный сахар и соль. Перемешайте всё и вбейте 4 яйца, замешайте тесто. После влейте частями сливки и аккуратно всё перемешайте. Оставьте его в сторону.
- Смешайте с крахмалом вишню и перемешайте.
- Сливо1ным масло смажьте форму для выпечки и присыпьте мукой. Приготовленные ягоды выложите сверху и залейте жидким тестом.
- Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекайте 30-40 минут. После присыпьте его сахарной пудрой и подайте к столу.
Французский десерт Вишнёвый клаффути — простой и вкусный.
Приятного аппетита!
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