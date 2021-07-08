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Воздушный хлеб Моток шерсти. Испечённый с любовью хлеб, который научила печь подруга из Мурманска

Воздушный хлеб Моток шерсти получается очень ароматным и красивым, вашим родным обязательно понравится.

Воздушный хлеб Моток шерсти: ингредиенты

Воздушный хлеб Моток шерсти

  1. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  2. Тёплое молоко — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  3. Морская соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Клюква сушёная — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  8. Сливочное масло для смазывания формы
  9. Быстрорастворимые дрожжи — 3 гр. (три грамма)

Способ приготовления:

Воздушный хлеб Моток шерсти. Испечённый с любовью хлеб, который научила печь подруга из Мурманска 3

  • Дрожжи добавьте в тёплое молоко перемешайте и оставьте на 5 минут.
  • С помощью венчика в большой миске смешайте муку сахар, морскую соль, добавьте сливки, молоко с дрожжами и яйцо, перемешайте с помощью кухонного комбайна.
  • Сформируйте из теста шар и оставьте его отдыхать при комнатной температуре 60 минут.
  • Сушёную клюкву измельчите.
  • Круглую форму смажьте сливочным маслом, затем застелите дно бумагой для выпечки и также смажьте маслом.
  • Подошедшее тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой и разделите на 5 равных частей.
  • Из каждой части сформируйте шарик, накройте плёнкой и оставьте на 15 минут.
  • Возьмите один из шариков и раскатайте его в продолговатый шар. С одной стороны овала сделайте надрезы, чтобы было похоже на бахрому.
    Возьмите немного сушёной клюквы и выложите на нижний край овала, который без разрезов.
  • Тесто загните по бокам и сверните в валик. То же самое сделайте с остальными шариками.
  • Выложите валики в форму по кругу, так, чтобы в середине получилась дырка.
  • После этого дайте тесту постоять ещё 60 минут.
  • По истечении этого времени тесто сверху смажьте свежим молоком и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.

Воздушный хлеб Моток шерсти — красиво и аппетитно.

Воздушный хлеб Моток шерсти. Испечённый с любовью хлеб, который научила печь подруга из Мурманска 4

Пеките на здоровье!

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