Воздушный хлеб Моток шерсти. Испечённый с любовью хлеб, который научила печь подруга из Мурманска

Воздушный хлеб Моток шерсти получается очень ароматным и красивым, вашим родным обязательно понравится.
Воздушный хлеб Моток шерсти: ингредиенты
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Тёплое молоко — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Морская соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 30 гр. (тридцать грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
- Клюква сушёная — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло для смазывания формы
- Быстрорастворимые дрожжи — 3 гр. (три грамма)
Способ приготовления:
- Дрожжи добавьте в тёплое молоко перемешайте и оставьте на 5 минут.
- С помощью венчика в большой миске смешайте муку сахар, морскую соль, добавьте сливки, молоко с дрожжами и яйцо, перемешайте с помощью кухонного комбайна.
- Сформируйте из теста шар и оставьте его отдыхать при комнатной температуре 60 минут.
- Сушёную клюкву измельчите.
- Круглую форму смажьте сливочным маслом, затем застелите дно бумагой для выпечки и также смажьте маслом.
- Подошедшее тесто выложите на поверхность, присыпанную мукой и разделите на 5 равных частей.
- Из каждой части сформируйте шарик, накройте плёнкой и оставьте на 15 минут.
- Возьмите один из шариков и раскатайте его в продолговатый шар. С одной стороны овала сделайте надрезы, чтобы было похоже на бахрому. Возьмите немного сушёной клюквы и выложите на нижний край овала, который без разрезов.
- Тесто загните по бокам и сверните в валик. То же самое сделайте с остальными шариками.
- Выложите валики в форму по кругу, так, чтобы в середине получилась дырка.
- После этого дайте тесту постоять ещё 60 минут.
- По истечении этого времени тесто сверху смажьте свежим молоком и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут.
Воздушный хлеб Моток шерсти — красиво и аппетитно.
Пеките на здоровье!
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