Печенье с предсказаниями: забавная идея для вкусного десерта

Печенье с предсказаниями! Что может быть интереснее и забавнее! Приготовить печеньки очень просто, из доступных ингредиентов! Повеселитесь от души со своими гостями!

Печенье с предсказаниями: ингредиенты

50 (пятьдесят) гр – сахара Пол стакана муки 2 (две) шт – яичных белков Ванилин по вкусу

Печенье с предсказаниями: рецепт

Ванилин смешайте с сахаром

Подготовьте бумажки с предсказаниями

Приготовьте формочки подходящего размера, там у нас будут остывать печеньки. Можно взять формы для кексов, стопки

Белки взбейте. Но не до пиков. К белкам добавьте сахар и взбейте

Затем муку добавьте и размешайте тесто. Оно должно получиться по консистенции как жидкая сметана. Затем уберите в холодильник на 15 минут

Сформируйте из теста кружочки диаметром 8 см, по толщине довольно тонкие

Выпекайте при 180 градусах от 5 до 8 минут. Быстро выньте и сформируйте печенье, сверните его. Но перед тем как свернуть, посередине выложите бумажку с предсказанием. По типу вареника. Затем сгибайте края. При помощи стакана

Положите свернутые печеньки в форму чтобы оно застыло

Готовые печеньки застывают и не разворачиваются. Кушаем и находим предсказание

Печенье с предсказаниями готово: Видео

Как видите, приготовить печенье не сложно.

Если готовите на детский праздник, то можно добавить пищевой краситель в тесто. Также можно украсить, обмакнув печенье в глазури или шоколаде. На здоровье.