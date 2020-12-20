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Печенье с предсказаниями: забавная идея для вкусного десерта

Печенье с предсказаниями! Что может быть интереснее и забавнее! Приготовить печеньки очень просто, из доступных ингредиентов! Повеселитесь от души со своими гостями!

Печенье с предсказаниями: ингредиенты

Печенье с предсказаниями

  1. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  2. Пол стакана муки
  3. 2 (две) шт – яичных белков
  4. Ванилин по вкусу

Печенье с предсказаниями: рецепт

Печенье с предсказаниями

  • Ванилин смешайте с сахаром
  • Подготовьте бумажки с предсказаниями
  • Приготовьте формочки подходящего размера, там у нас будут остывать печеньки. Можно взять формы для кексов, стопки
  • Белки взбейте. Но не до пиков. К белкам добавьте сахар и взбейте
  • Затем муку добавьте и размешайте тесто. Оно должно получиться по консистенции как жидкая сметана. Затем уберите в холодильник на 15 минут
  • Сформируйте из теста кружочки диаметром 8 см, по толщине довольно тонкие
  • Выпекайте при 180 градусах от 5 до 8 минут. Быстро выньте и сформируйте печенье, сверните его. Но перед тем как свернуть, посередине выложите бумажку с предсказанием. По типу вареника. Затем сгибайте края. При помощи стакана
  • Положите свернутые печеньки в форму чтобы оно застыло
  • Готовые печеньки застывают и не разворачиваются. Кушаем и находим предсказание

Печенье с предсказаниями готово: Видео

Как видите, приготовить печенье не сложно.

Если готовите на детский праздник, то можно добавить пищевой краситель в тесто. Также можно украсить, обмакнув печенье в глазури или шоколаде. На здоровье.

Печенье с предсказаниями

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