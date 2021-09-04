Молочный крем для пирожных и тортов. Нежнейший крем для сладкой выпечки

Молочный крем для пирожных и тортов понравится всем своим нежным и подойдёт для разных тортов и пирожных.
Молочный крем для пирожных и тортов: ингредиенты
- Мука — 2,5 ст.л (две с половиной ложки)
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
- Щепотка ванилина
Способ приготовления:
- Всыпьте муку в миску, залейте 3-4 ст. л холодного молока и тщательно перемешайте до однородности.
- Оставшееся молоко влейте в кастрюлю и поставьте на огонь.
- После закипания огонь убавьте и влейте тонкой струйкой мучную смесь в кипящее молоко и постоянно помешивайте.
- Молочный крем варите до лёгкого загустения на среднем огне примерно минуту на среднем огне, постоянно помешивая. В конце добавьте ванилин.
- Затем снимите крем с огня и оставьте на 30-40 минут под закрытой крышкой.
- Сливочное масло взбейте миксером на высокой скорости до пышности, не прекращая взбивать, затем добавьте по ложке молочный заварной крем.
Молочный крем для пирожных и тортов — очень воздушный и невероятно вкусный.
Готовьте на здоровье!
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