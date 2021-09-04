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Молочный крем для пирожных и тортов. Нежнейший крем для сладкой выпечки

Молочный крем для пирожных и тортов понравится всем своим нежным и подойдёт для разных тортов и пирожных.

Молочный крем для пирожных и тортов: ингредиенты

Молочный крем для пирожных и тортов

  1. Мука — 2,5 ст.л (две с половиной ложки)
  2. Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  4. Сливочное масло — 200 гр. (двести грамм)
  5. Щепотка ванилина

Способ приготовления:

  • Всыпьте муку в миску, залейте 3-4 ст. л холодного молока и тщательно перемешайте до однородности.
  • Оставшееся молоко влейте в кастрюлю и поставьте на огонь.
  • После закипания огонь убавьте и влейте тонкой струйкой мучную смесь в кипящее молоко и постоянно помешивайте.
  • Молочный крем варите до лёгкого загустения на среднем огне примерно минуту на среднем огне, постоянно помешивая. В конце добавьте ванилин.
  • Затем снимите крем с огня и оставьте на 30-40 минут под закрытой крышкой.
  • Сливочное масло взбейте миксером на высокой скорости до пышности, не прекращая взбивать, затем добавьте по ложке молочный заварной крем.

Молочный крем для пирожных и тортов — очень воздушный и невероятно вкусный.

Молочный крем для пирожных и тортов. Нежнейший крем для сладкой выпечки 2

Готовьте на здоровье!

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