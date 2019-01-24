Домашние картофельные колбаски с грибами

Рецепт приготовления картофельных колбасок есть в кухне каждых народом. И готовятся они довольно просто. Такие колбаски можно готовить и к праздничному столу, и на каждый день. Получаются они очень вкусные, сытные и невероятно аппетитно смотрятся.

Необходимые продукты

1,5 килограмма картофеля

250 грамм копченой грудинки

300 грамм шампиньонов

2 луковицы

3 столовые ложки растительного масла

около 3 метров оболочки для колбасы

соль, перец

Начинаем приготовление

Оболочку для колбасы тщательно промываем (5-6 раз). Затем кладем в миску, заливаем водой, добавляем чайную ложку уксуса и оставляем на 2-3 час.а Лук (1 шт.) режем на небольшие кусочки, измельчаем подготовленные шампиньоны. Небольшими кубиками нарезаем свиную грудинку. На сковороду кладем лук, обжариваем 1-2 минуты и добавляем грибы. обжариваем все вместе еще 1 минуту, потом солим и перчим по вкусу. Когда из грибов испарится жидкость, добавляем копченую грудкинку и жарим еще несколько минут. Картофель очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с очищенным луком. А затем хорошо отжимаем от лишней жидкости. Картофель смешиваем с обжаренным луком, грибами и грудинкой. Потом солим и перчим по вкусу, перемешиваем. Подготовленную оболочку натягиваем на специальную насадку на мясорубке. И наполняем подготовленной начинкой. Края оболочки завязываем ниткой, а потом формируем колбаски. Колбаски перекладываем в форму, промазанную растительным маслом, и накалываем в нескольких местах иголкой. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекаем в течение 40-50 минут. Готовые колбаски перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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