Домашние картофельные колбаски с грибами

Рецепт приготовления картофельных колбасок есть  в кухне каждых народом. И готовятся они довольно просто. Такие колбаски можно готовить и к праздничному столу, и на каждый день. Получаются они очень вкусные, сытные и невероятно аппетитно смотрятся.

Необходимые продукты

  • 1,5 килограмма картофеля
  • 250 грамм копченой грудинки
  • 300 грамм шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • около 3 метров оболочки для колбасы
  • соль, перец

Начинаем приготовление

  1. Оболочку для колбасы тщательно промываем (5-6 раз). Затем кладем в миску, заливаем водой, добавляем чайную ложку уксуса и оставляем на 2-3 час.а
  2. Лук (1 шт.) режем на небольшие кусочки, измельчаем подготовленные шампиньоны. Небольшими кубиками нарезаем свиную грудинку.
  3. На сковороду кладем лук, обжариваем 1-2 минуты и добавляем грибы. обжариваем все вместе еще 1 минуту, потом солим и перчим по вкусу. Когда из грибов испарится жидкость, добавляем копченую грудкинку и жарим еще несколько минут.
  4. Картофель очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с очищенным луком. А затем хорошо отжимаем от лишней жидкости.
  5. Картофель смешиваем с обжаренным луком, грибами и грудинкой. Потом солим и перчим по вкусу, перемешиваем.
  6. Подготовленную оболочку натягиваем на специальную насадку на мясорубке.
    И наполняем подготовленной начинкой. Края оболочки завязываем ниткой, а потом формируем колбаски.
  7. Колбаски перекладываем в форму, промазанную растительным маслом, и накалываем в нескольких местах иголкой.
  8. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекаем в течение 40-50 минут. Готовые колбаски перекладываем на блюдо и подаем к столу.

Домашние картофельные колбаски с грибамиПриятного аппетита!

 

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