Домашние картофельные колбаски с грибами

Рецепт приготовления картофельных колбасок есть в кухне каждых народом. И готовятся они довольно просто. Такие колбаски можно готовить и к праздничному столу, и на каждый день. Получаются они очень вкусные, сытные и невероятно аппетитно смотрятся.
Необходимые продукты
- 1,5 килограмма картофеля
- 250 грамм копченой грудинки
- 300 грамм шампиньонов
- 2 луковицы
- 3 столовые ложки растительного масла
- около 3 метров оболочки для колбасы
- соль, перец
Начинаем приготовление
- Оболочку для колбасы тщательно промываем (5-6 раз). Затем кладем в миску, заливаем водой, добавляем чайную ложку уксуса и оставляем на 2-3 час.а
- Лук (1 шт.) режем на небольшие кусочки, измельчаем подготовленные шампиньоны. Небольшими кубиками нарезаем свиную грудинку.
- На сковороду кладем лук, обжариваем 1-2 минуты и добавляем грибы. обжариваем все вместе еще 1 минуту, потом солим и перчим по вкусу. Когда из грибов испарится жидкость, добавляем копченую грудкинку и жарим еще несколько минут.
- Картофель очищаем и натираем на терке. Точно также поступаем с очищенным луком. А затем хорошо отжимаем от лишней жидкости.
- Картофель смешиваем с обжаренным луком, грибами и грудинкой. Потом солим и перчим по вкусу, перемешиваем.
- Подготовленную оболочку натягиваем на специальную насадку на мясорубке. И наполняем подготовленной начинкой. Края оболочки завязываем ниткой, а потом формируем колбаски.
- Колбаски перекладываем в форму, промазанную растительным маслом, и накалываем в нескольких местах иголкой.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекаем в течение 40-50 минут. Готовые колбаски перекладываем на блюдо и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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