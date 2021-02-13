Ради экономии сняла комнату у пенсионерки. Ради любопытства заглянула в холодильник и ахнула

Привет, меня зовут Кристина. Родом из небольшого посёлка в Смоленской области. В этом году поступила в колледж в Смоленске. Денег не особо много, у нас в семье еще два младших брата, поэтому решили снять комнату у бабульки, в трёхкомнатной квартире. Из общежития пришлось съехать, там очень шумно, готовиться к занятиям нет никакой возможности. Удачно сложилось, что комната нашлась практически рядом с колледжем, не надо на автобус тратиться. В моей ситуации каждая копейка на счету. А ведь и вкусненького хочется, и хотя бы раз в неделю в клуб или в киношку сходить.

Подруги пугали, что у бабок комнаты снимать не стоит, проблем не оберешься. Там не ходи, тут не сиди, не шуми, сковороду или посуду не бери, друзей и подруг не приводи, телевизор после 8 вечера не включай. Но мне повезло. Бабулька попалась добрая, адекватная общительная. Сказала, что вынуждена комнату сдавать, потому что пенсия маленькая, а коммуналка с каждым годом растет. Показала мне мою комнату, договорились оплату вносить десятого числа каждого месяца. Выделила полочку в холодильнике мне.

Ну, когда я стала свои продукты туда выкладывать, не удержалась и посмотрела, что у бабульки там лежит? Как она умудряется выживать на маленькую пенсию и чем-то питаться.

Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. Холодильник практически под завязку был забит продуктами. Тут и фарш, и мясо в аккуратных пакетиках в морозилке. Пельмени домашние. И рыба порезанная и замороженная свежая. Рыбьи головы отдельно. Овощи замороженные, фрукты, консервы, зелень. В шкафчике крупы всех видов и макароны, в кладовке мешок с картошкой. Есть из чего и суп сварить, и пожарить. Честно, обалдела даже. Тут ждёшь, когда родители подкинут, стипендии копеечной, подрабатываешь, и все равно не хватает.

Сели вечером с бабулькой чай пить, ну тут я у нее не удержалась и спросила, как при такой пенсии у неё холодильник полный, и ещё умудряется платежи коммунальные платить.

Бабулечка моя улыбнулась и сказала, что жизнь и нужда научили правильно бюджет распределять. Консервы она закупает на акциях, и сразу несколько штук. Из рыбной консервы, на поджарке с маслицем и лучком, можно вкусный супчик сварить. Раньше, когда была помоложе, дачу держала, оттуда подспорье было. Теперь на рынке зеленью, овощами и фруктами запасается, в сезон у дачниц недорого стоит. Что-то замораживает, что-то консервирует, что-то сушит. В любой момент можно баночку открыть с соляночкой или огурчиками — вот и деликатес к пюре картофельному. Вместо сала она нутряной жир свиной берет и замораживает — он дешевый, а жарить на нем — объедение. И сытно.

Покупает мясные обрезки, крутит на мясорубке — вот тебе и фарш. Его можно хоть в пельмени, хоть в выпечку, хоть в поджарку для макарон. Рыбу тоже покупает речную, свежую. Она дешевле морской, да и по качеству лучше. Филе отделяет сразу. А из хребта и головы уху варит. Все в дело идет.

Крупы пока что не дефицит, в каждом магазине есть. Но тоже, если есть акции, покупает побольше.

В итоге, как она сказала, затарюсь полностью. Единственное, что она покупает — это хлеб, молоко и сладости. Шоколадные конфеты трюфель очень уважает. Когда попадаются подешевле, берет сразу пару килограммчиков.