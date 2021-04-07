Закусочный пирог с грибам. В моём доме ни одно застолье не обходится без него

Закусочный пирог с грибам всегда получается ароматным и сытным. Советую всем своим подругам готовить его по любому поводу!
Закусочный пирог с грибами: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное – 100 г. (сто грамм)
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Разрыхлитель – треть чайной кошки
- Щепотка соли
Начинка:
- Лук – 2 шт. (две штуки)
- Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Шампиньоны — 500 г. (пятьсот грамм)
- Соль – 0,5 ч. (половина чайной ложки).
- Перец по вкусу
Способ приготовления:
- Просейте муку в ёмкость, натрите туда масло и перемешайте.
- Положите сметану любой жирности, добавьте соль и разрыхлитель.
- Тесто соберите в комок, если плохо собирается, добавьте еще сметаны.
- Грибы порежьте кусочками, лук кубиками.
- Растительное масло разогрейте в сковороде и обжарьте лук до полупрозрачности, затем положите грибы и периодически перемешивая жарьте до готовности в течение 4 минут.
- Затем готовые грибы переложите в другую ёмкость, остудите, добавьте яйца, сметану, соль, перец и тёртый сыр. Небольшую часть сыра отложите в сторону.
- Раскатайте тесто, выложите в форму для запекания, сделав бортики (если форма без антипригарного покрытия, застилайте её бумагой).
- Начинку выложите на тесто, посыпьте сыром и вдавите его в тесто, чтобы сыр не подгорел.
- Запекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов.
- После выпекания пирог остудите порежьте на порции.
Закусочный пирог с грибам — готов!
Приятного Вам аппетита!
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