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Закусочный пирог с грибам. В моём доме ни одно застолье не обходится без него

Закусочный пирог с грибам всегда получается ароматным и сытным. Советую всем своим подругам готовить его по любому поводу!

Закусочный пирог с грибами: ингредиенты

Закусочный пирог с грибам

Тесто:

  1. Масло сливочное – 100 г. (сто грамм)
  2. Мука – 300 г. (триста грамм)
  3. Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Разрыхлитель – треть чайной кошки
  5. Щепотка соли

 

Начинка:

  1. Лук – 2 шт. (две штуки)
  2. Сметана – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Сыр – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Шампиньоны — 500 г. (пятьсот грамм)
  6. Соль – 0,5 ч. (половина чайной ложки).
  7. Перец по вкусу

Способ приготовления:

  • Просейте муку в ёмкость, натрите туда масло и перемешайте.
  • Положите сметану любой жирности, добавьте соль и разрыхлитель.
  • Тесто соберите в комок, если плохо собирается, добавьте еще сметаны.
  • Грибы порежьте кусочками, лук кубиками.
  • Растительное масло разогрейте в сковороде и обжарьте лук до полупрозрачности, затем положите грибы и периодически перемешивая жарьте до готовности в течение 4 минут.
  • Затем готовые грибы переложите в другую ёмкость, остудите, добавьте яйца, сметану, соль, перец и тёртый сыр. Небольшую часть сыра отложите в сторону.
  • Раскатайте тесто, выложите в форму для запекания, сделав бортики (если форма без антипригарного покрытия, застилайте её бумагой).
  • Начинку выложите на тесто, посыпьте сыром и вдавите его в тесто, чтобы сыр не подгорел.
  • Запекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов.
  • После выпекания пирог остудите порежьте на порции.

Закусочный пирог с грибам — готов!

Закусочный пирог с грибам. В моём доме ни одно застолье не обходится без него 2

Приятного Вам аппетита!

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