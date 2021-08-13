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Банановый хлеб. Оригинальный американский десерт

Банановый хлеб получается с очень интересным банановым вкусом и понравится тем, кто не любит слишком сладкую выпечку.

Банановый хлеб: ингредиенты

Банановый хлеб. Оригинальный американский десерт 2

  1. Пшеничная мука – 225 г. (двести двадцать пять грамм)
  2. Масло – 85 г. (восемьдесят пять грамм)
  3. Средние бананы – 3 шт. (три штуки)
  4. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  5. Сахар – 135 г. (сто тридцать пять грамм)
  6. Разрыхлитель – 11 г. (одиннадцать грамм)
  7. Соль – 3 г. (три грамма)

Способ приготовления:

  • В миске взбейте масло, добавьте 2/3 стакана сахара и разотрите тщательно до образования однородной массы.
  • Добавьте яйца и тщательно перемешайте.
  • В массу просейте 2 неполных стакана муки через сито.
  • Добавьте 3 чайных ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Перемешайте.
  • Очищенные бананы раздавите вилкой и добавьте в заранее подготовленную массу.
  • Форму для выпекания смажьте маслом и выложите в неё тесто.
  • Выпекайте около 60 минут при температуре 180 градусов.
  • Пирог выньте из духовки и остудите.

Банановый хлеб — просто и вкусно.

Банановый хлеб

Приятного аппетита!

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