Банановый хлеб. Оригинальный американский десерт

Банановый хлеб получается с очень интересным банановым вкусом и понравится тем, кто не любит слишком сладкую выпечку.
Банановый хлеб: ингредиенты
- Пшеничная мука – 225 г. (двести двадцать пять грамм)
- Масло – 85 г. (восемьдесят пять грамм)
- Средние бананы – 3 шт. (три штуки)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – 135 г. (сто тридцать пять грамм)
- Разрыхлитель – 11 г. (одиннадцать грамм)
- Соль – 3 г. (три грамма)
Способ приготовления:
- В миске взбейте масло, добавьте 2/3 стакана сахара и разотрите тщательно до образования однородной массы.
- Добавьте яйца и тщательно перемешайте.
- В массу просейте 2 неполных стакана муки через сито.
- Добавьте 3 чайных ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Перемешайте.
- Очищенные бананы раздавите вилкой и добавьте в заранее подготовленную массу.
- Форму для выпекания смажьте маслом и выложите в неё тесто.
- Выпекайте около 60 минут при температуре 180 градусов.
- Пирог выньте из духовки и остудите.
Банановый хлеб — просто и вкусно.
Приятного аппетита!
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