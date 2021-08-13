Банановый хлеб. Оригинальный американский десерт

Банановый хлеб получается с очень интересным банановым вкусом и понравится тем, кто не любит слишком сладкую выпечку.

Банановый хлеб: ингредиенты

Пшеничная мука – 225 г. (двести двадцать пять грамм) Масло – 85 г. (восемьдесят пять грамм) Средние бананы – 3 шт. (три штуки) Яйца – 2 шт. (две штуки) Сахар – 135 г. (сто тридцать пять грамм) Разрыхлитель – 11 г. (одиннадцать грамм) Соль – 3 г. (три грамма)

Способ приготовления:

В миске взбейте масло, добавьте 2/3 стакана сахара и разотрите тщательно до образования однородной массы.

Добавьте яйца и тщательно перемешайте.

В массу просейте 2 неполных стакана муки через сито.

Добавьте 3 чайных ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. Перемешайте.

Очищенные бананы раздавите вилкой и добавьте в заранее подготовленную массу.

Форму для выпекания смажьте маслом и выложите в неё тесто.

Выпекайте около 60 минут при температуре 180 градусов.

Пирог выньте из духовки и остудите.

Банановый хлеб — просто и вкусно.

Приятного аппетита!