Пирог на кефире Сама нежность. Сливочно-ванильно-кокосовый десерт понравится всем

Пирог на кефире Сама нежность очень прост в приготовлении и нереально вкусен. Готовьте этот замечательный десерт и угощайте родных и друзей.
Пирог на кефире Сама нежность: ингредиенты
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Кефир — 1 ст. (один стакан)
- Мука пшеничная — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Ванильный сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Соль — по вкусу
- Посыпка: стружка кокосовая — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Заливка: сливки 20% — 200 мл. (двести миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Куриные яйца вбейте в миску, затем добавьте сахар, соль, ванильный сахар и при помощи миксера взбейте в пышную пену.
- Смешайте муку с разрыхлителем и просейте прямо в яичную массу. Перемешайте всё миксером.
- Промажьте форму для выпекания сливочным маслом, затем присыпьте мукой и вылейте туда готовое тесто. При помощи лопатки тесто разровняйте и сверху присыпьте кокосовой стружкой.
- В разогретую до 180 градусов духовку поставьте тесто выпекаться, предварительно накрыв сверху фольгой. Через 40 минут пирог будет готов.
- Пропитайте готовый пирог сливками и оставьте до полного остывания. Затем можете подавать к столу, нарезав пирог на кусочки.
Пирог на кефире Сама нежность буквально растает у Вас во рту.
Пеките на здоровье!
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