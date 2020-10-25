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Маринованная капуста со свёклой: грузинский красный маринад

Маринованная капуста со свёклой! Маринованная капуста — немного истории и как же ее готовить со свёклой мы расскажем Вам в нашем рецепте.

Интересные факты о капусте:

О лекарственных свойствах капусты прознали ещё в древней Греции. Изучением капусты занялся один из учеников Аристотеля — Теофас. Вам, быть может, известно это имя в другом контексте. И в самом деле, ведь Теофас изобрёл так называемую дымчатую парфюмерию. Оказывается, сжигая определённые цветы при определённых условиях, можно получить аромат, который надолго впитывается в одежду и в кожу.

Но вернёмся к капусте. Название своё капуста заслужила благодаря своей форме, напоминающей большущую голову (caput = голова). Римляне же скорее ассоциировали капусту с большими капельками пота, которые падали со лба Юпитера, усердно размышляющего над противоречиями вселенной (не зря говорят: «меньше знаешь, крепче спишь»).

Маринованная капуста со свёклой: ингредиенты

  • Три килограмма капусты
  • Полкилограмма свеклы
  • Шесть-семь перчиков чилли
  • Две столовые ложки винного уксуса
  • Полторы столовые ложки соли
  • Литр воды

Маринованная капуста со свёклой

  • Столовая ложка семян кориандра
  • Три столовые ложки сахарного песка
  • Десять гвоздичек
  • Десять-двенадцать горошинок чёрного перца
  • Хорошее настроение

Маринованная капуста со свёклой: рецепт

  • Берём длинный острый нож и режем капусту, да так, чтобы листики не отделились друг от друга.
    Режем пополам. Затем каждую половинку ещё на три части.
  • Дольки чесночка делим пополам.
  • Для получения красного маринада необходимо взять спелую свеклу. Чистим свеклу и нарезаем полукруглыми дольками толщиной с полсантиметра.
  • Берём цельные кусочки перца чилли.
  • Берём тару для маринада. Проталкиваем капусту. Кладём немного свеклы, чесночка и перца. Затем кладём следующий кусок капусты (если он слишком большой, режем его). И так далее, пока тара заполнится.
  • После свеклы надо сразу помыть руки тёплой водой. Если цвет останется, можно потереть лимонную кожурку.
  • Теперь готовим маринад. В кастрюлю насыпаем десять гвоздичек. Добавляем семена кориандра. Добавляем горошки чёрного перца. Посыпаем всё это тремя столовыми ложками сахара. Добавляем соль пропорцией один к двум по отношению к сахару: то есть нужно будет добавить полторы столовые ложки соли. Добавляем воды.

Маринованная капуста со свёклой

  • Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Добавляем красный винный уксус.
  • Теперь половником медленно заливаем маринад в тару с овощами. Закрываем тару. Если тара стеклянная, её нужно поставить в тёмное место или же чем-нибудь завернуть.

Маринованная капуста со свёклой: готова

Потерпим от десяти дней до двух недель, и красная маринованная капуста со свёклой порадует нас.

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