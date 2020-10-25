Маринованная капуста со свёклой: грузинский красный маринад

Маринованная капуста со свёклой! Маринованная капуста — немного истории и как же ее готовить со свёклой мы расскажем Вам в нашем рецепте.

Интересные факты о капусте:

О лекарственных свойствах капусты прознали ещё в древней Греции. Изучением капусты занялся один из учеников Аристотеля — Теофас. Вам, быть может, известно это имя в другом контексте. И в самом деле, ведь Теофас изобрёл так называемую дымчатую парфюмерию. Оказывается, сжигая определённые цветы при определённых условиях, можно получить аромат, который надолго впитывается в одежду и в кожу.

Но вернёмся к капусте. Название своё капуста заслужила благодаря своей форме, напоминающей большущую голову (caput = голова). Римляне же скорее ассоциировали капусту с большими капельками пота, которые падали со лба Юпитера, усердно размышляющего над противоречиями вселенной (не зря говорят: «меньше знаешь, крепче спишь»).

Маринованная капуста со свёклой: ингредиенты

Три килограмма капусты

Полкилограмма свеклы

Шесть-семь перчиков чилли

Две столовые ложки винного уксуса

Полторы столовые ложки соли

Литр воды

Столовая ложка семян кориандра

Три столовые ложки сахарного песка

Десять гвоздичек

Десять-двенадцать горошинок чёрного перца

Хорошее настроение

Маринованная капуста со свёклой: рецепт

Берём длинный острый нож и режем капусту, да так, чтобы листики не отделились друг от друга. Режем пополам. Затем каждую половинку ещё на три части.

Режем пополам. Затем каждую половинку ещё на три части. Дольки чесночка делим пополам.

Для получения красного маринада необходимо взять спелую свеклу. Чистим свеклу и нарезаем полукруглыми дольками толщиной с полсантиметра.

Берём цельные кусочки перца чилли.

Берём тару для маринада. Проталкиваем капусту. Кладём немного свеклы, чесночка и перца. Затем кладём следующий кусок капусты (если он слишком большой, режем его). И так далее, пока тара заполнится.

После свеклы надо сразу помыть руки тёплой водой. Если цвет останется, можно потереть лимонную кожурку.

Теперь готовим маринад. В кастрюлю насыпаем десять гвоздичек. Добавляем семена кориандра. Добавляем горошки чёрного перца. Посыпаем всё это тремя столовыми ложками сахара. Добавляем соль пропорцией один к двум по отношению к сахару: то есть нужно будет добавить полторы столовые ложки соли. Добавляем воды.

Доводим до кипения и сразу выключаем огонь. Добавляем красный винный уксус.

Теперь половником медленно заливаем маринад в тару с овощами. Закрываем тару. Если тара стеклянная, её нужно поставить в тёмное место или же чем-нибудь завернуть.

Маринованная капуста со свёклой: готова

Потерпим от десяти дней до двух недель, и красная маринованная капуста со свёклой порадует нас.