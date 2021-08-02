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Заливной пирог Клафути с вишней. Лакомство для занятых хозяек

Заливной пирог Клафути с вишней

Заливной пирог Клафути с вишней: ингредиенты

Заливной пирог Клафути с вишней

  1. Мука — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  2. Сахар — 140 — 150 гр. (сто сорок — сто пятьдесят грамм)
  3. Яичные желтки — 3 шт. (три штуки)
  4. Сливки 10% — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  5. Вишня без косточек — 450 гр. (четыреста пятьдесят грамм)
  6. Ванилин — 5-7 гр. (пять — семь грамм)
  7. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  8. Вишнёвая настойка другой крепкий алкоголь

Рецепт приготовления:

  • Сперва необходимо удалить косточки из вишни, переложите в дуршлаг и сбрызьните алкоголем. Это необходимо для того, чтобы она пускала меньше сока. Оставьте ягоды на несколько часов.
  • Приготовьте тесто: сперва смешайте муку и сахар, добавьте ванилин, перемешивая, постепенно введите сливки.
  • Затем добавьте яйца и отдельно яичные желтки. Их необходимо тщательно размешать в однородную массу. Тесто должно получится такой консистенции, как у блинчиков.
  • Накройте тесто пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 1,5 — 2 часа. Можете оставить на всю ночь.
  • Смажьте форму для выпекания сливочным маслом и присыпьте мукой. Затем отправьте в холодильник вместе с тестом.
  • По истечении нескольких часов можете продолжать приготовление пирога. Вылейте тесто толщиной примерно 1-1,5 см.
    в форму для выпекания и отправьте на 7-8 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.
  • Выложите на тесто сверху вишню и залейте оставшимся тестом.
  • Пирог вновь отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Затем уменьшите температуру и выпекайте ещё 35-40 минут.

Заливной пирог Клафути с вишней — вкусное и хрустящее.

Заливной пирог Клафути с вишней. Лакомство для занятых хозяек 4

Приятного аппетита!

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