Торт шоколадный батончик Сникерс. Вкус намного лучше, чем у одноименного батончика

Торт шоколадный батончик Сникерс получается очень вкусным и легким, настоящее лакомство для сладкоежек.
Торт шоколадный батончик Сникерс: ингредиенты
- Яйцо – 4 шт. (четыре штуки)
- Яичный белок – 4 шт. (четыре штуки)
- Мука – 1,3 ст. (один стакан с третью)
- Сахар – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сметана – 200 г. (двести грамм)
- Молоко – 60 мл. (шестьдесят грамм)
- Вареная сгущёнка – 1 б. (одна банка)
- Сливочное масло – 300 г. (триста грамм)
- Жареный арахис – 200 г. (двести грамм)
- Какао порошок – 160 г. (сто шестьдесят грамм)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Взбейте 240 г. сахара с 4 белками для белкового коржа.
- Массу выложите на противень в виде круглого коржа и просушите белки час при температуре 100 градусов.
- После выключите духовку и оставьте на 30 минут в духовке.
- Взбейте варёную сгущёнку с 150 г. сливочного масла для крема. Измельчите орехи.
- Взбейте 200 г. Сахара с 100 г. Сливочного масла для коржа и не останавливаясь добавьте 4 яйца и сметану.
- В смесь добавьте муку, соду, соль и 100 г. Какао, хорошо перемешайте тесто.
- Корж выпекайте при 180 градусов до готовности. Остудите и разрежьте пополам.
Торт шоколадный батончик Сникерс имеет вкус настоящего сникерса.
Пеките на здоровье!
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