Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Болгарский перец в сладком маринаде. Изумительно вкусный рецепт заката!

Болгарский перец в сладком маринаде- отличный способ сохранить яркий вкус перца!

Болгарский перец в сладком маринаде: ингредиенты

Болгарский перец в сладком маринаде

  1. Мясистый болгарский перец – 3,5 – 3,6 кг. (три килограмма пятьсот грамм- три килограмма шестьсот грамм)
  2. Подсолнечное масло  — 1 стакан ( один стакан).
  3. Вода – 1 л. (один литр)
  4. Чеснок – одна головка
  5. Сахар -1 ст. (один стакан)
  6. Батон гвоздики- 2-3 штуки(две-три штуки
  7. Соль – 2 ст. л с горкой ил и по вкусу
  8. Чёрный и душистый перцы — 7-10 горошин
  9. Лавровый лист 2- 3 штуки
  10. Уксус 9 % — 100 мл. (100 миллилитров)

Способ приготовления:

  • Перец разрезать пополам, удалить плодоножки и положить в воду, чтобы удалить часть оставшихся семян.
  • Перец тщательно промыть и положить внешней стороной вниз, для того чтобы на нём не осталось следов от воды.
  • Если перец не очень крупный, каждую половинку можно разрезать на четыре части, а если более крупный, можно разделить ещё на две части. Так перец будет более удобно есть.
  • Приготовить маринад: в большую кастрюлю налить 1 литр воды, добавить две столовые ложки с горкой соли, всыпать сахар, вылить растительное масло и уксус.
  • Хорошо размешать и довести маринад до кипения.
  • После того, как маринад закипит, положить все специи и начать закладывать перец.
  • Перец получается с горкой, но после кипения маринада он обязательно осядет. Нужно аккуратно перемешивать перец снизу вверх, чтобы весь перец оказался в маринаде.
  • После того, как маринад закипел,  снизить огонь, накрыть крышкой и варить 10-15 минут.
  • За это время можно простерилизовать банки и крышки.
  • Когда перец уже готов, можно раскладывать его в банки. На дно каждой банки положить дольки чеснока и сложить перец до конца банки, в промежутках между перцем тоже нужно добавлять дольки чеснока. Когда банка наполнится, залить горячим маринадом.
  • Накрыть горячей крышкой и закатать.
  • Банки перевернуть крышками вниз, укутать одеялом и оставить остывать.

 Болгарский перец в сладком маринаде готов!Болгарский перец в сладком маринаде. Изумительно вкусный рецепт заката! 2

 

Ссылка на первоисточник
ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
Обсудить

Картина дня

наверх