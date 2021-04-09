Болгарский перец в сладком маринаде. Изумительно вкусный рецепт заката!

Болгарский перец в сладком маринаде- отличный способ сохранить яркий вкус перца!
Болгарский перец в сладком маринаде: ингредиенты
- Мясистый болгарский перец – 3,5 – 3,6 кг. (три килограмма пятьсот грамм- три килограмма шестьсот грамм)
- Подсолнечное масло — 1 стакан ( один стакан).
- Вода – 1 л. (один литр)
- Чеснок – одна головка
- Сахар -1 ст. (один стакан)
- Батон гвоздики- 2-3 штуки(две-три штуки
- Соль – 2 ст. л с горкой ил и по вкусу
- Чёрный и душистый перцы — 7-10 горошин
- Лавровый лист 2- 3 штуки
- Уксус 9 % — 100 мл. (100 миллилитров)
Способ приготовления:
- Перец разрезать пополам, удалить плодоножки и положить в воду, чтобы удалить часть оставшихся семян.
- Перец тщательно промыть и положить внешней стороной вниз, для того чтобы на нём не осталось следов от воды.
- Если перец не очень крупный, каждую половинку можно разрезать на четыре части, а если более крупный, можно разделить ещё на две части. Так перец будет более удобно есть.
- Приготовить маринад: в большую кастрюлю налить 1 литр воды, добавить две столовые ложки с горкой соли, всыпать сахар, вылить растительное масло и уксус.
- Хорошо размешать и довести маринад до кипения.
- После того, как маринад закипит, положить все специи и начать закладывать перец.
- Перец получается с горкой, но после кипения маринада он обязательно осядет. Нужно аккуратно перемешивать перец снизу вверх, чтобы весь перец оказался в маринаде.
- После того, как маринад закипел, снизить огонь, накрыть крышкой и варить 10-15 минут.
- За это время можно простерилизовать банки и крышки.
- Когда перец уже готов, можно раскладывать его в банки. На дно каждой банки положить дольки чеснока и сложить перец до конца банки, в промежутках между перцем тоже нужно добавлять дольки чеснока. Когда банка наполнится, залить горячим маринадом.
- Накрыть горячей крышкой и закатать.
- Банки перевернуть крышками вниз, укутать одеялом и оставить остывать.
Болгарский перец в сладком маринаде готов!
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