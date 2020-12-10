Скатерть-Самобранка

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Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

Торт готовится из слоеного печенья. Поэтому вы долго не будете стоять на кухне, вам не придется долго возиться с тестом и с коржами. Крем для торта можно взять из рецепта или сделать свой, который вам больше нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье слоеное, 600 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 100 г;
  • мука, 35 г;
  • крахмал любой, 12 г;
  • ванилин;
  • молоко, 800 мл;
  • масло сливочное, 80 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и венчиком растираем. Добавляем ванилин по желанию и вкусу.

Всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.

Всыпаем крахмал и опять все вымешиваем до однородности.

Вливаем молоко и вымешиваем до однородности, чтобы не оставалось комков.

Ставим на средний огонь и варим до нужной густоты. Не забываем постоянно перемешивать.

Снимаем кастрюлю с плиты и добавляем сливочное масло. Хорошо вымешиваем и оставляем остывать.

Формировать торт можно в кольце, установленном на блюдо.

Смазываем блюдо небольшим количеством крема и выкладываем слой печенья.

Покрываем печенье кремом и кладем следующий слой печенья.

Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

Чередуем слои. Верхний слой – крем.

Снимаем кольцо, обсыпаем верх и бока торта крошкой и отправляем его в холодильник на ночь.

Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

Если не хотите долго ждать, тогда можно крем немного остудить и формировать торт с теплым кремом.

Так он быстрее размягчит коржи и можно будет уже пробовать десерт часа через 3 – два часа пусть постоит при комнатной температуре и еще час в холодильнике.

Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

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