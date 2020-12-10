Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

Торт готовится из слоеного печенья. Поэтому вы долго не будете стоять на кухне, вам не придется долго возиться с тестом и с коржами. Крем для торта можно взять из рецепта или сделать свой, который вам больше нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье слоеное, 600 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 100 г;
- мука, 35 г;
- крахмал любой, 12 г;
- ванилин;
- молоко, 800 мл;
- масло сливочное, 80 г.
Процесс приготовления
Яйца соединяем с сахаром и венчиком растираем. Добавляем ванилин по желанию и вкусу.
Всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.
Всыпаем крахмал и опять все вымешиваем до однородности.
Вливаем молоко и вымешиваем до однородности, чтобы не оставалось комков.
Ставим на средний огонь и варим до нужной густоты. Не забываем постоянно перемешивать.
Снимаем кастрюлю с плиты и добавляем сливочное масло. Хорошо вымешиваем и оставляем остывать.
Формировать торт можно в кольце, установленном на блюдо.
Смазываем блюдо небольшим количеством крема и выкладываем слой печенья.
Покрываем печенье кремом и кладем следующий слой печенья.
Чередуем слои. Верхний слой – крем.
Снимаем кольцо, обсыпаем верх и бока торта крошкой и отправляем его в холодильник на ночь.
Если не хотите долго ждать, тогда можно крем немного остудить и формировать торт с теплым кремом.Так он быстрее размягчит коржи и можно будет уже пробовать десерт часа через 3 – два часа пусть постоит при комнатной температуре и еще час в холодильнике.
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