Торт «Наполеон» без выпечки за 15 минут. Самый легкий и быстрый рецепт

Торт готовится из слоеного печенья. Поэтому вы долго не будете стоять на кухне, вам не придется долго возиться с тестом и с коржами. Крем для торта можно взять из рецепта или сделать свой, который вам больше нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье слоеное, 600 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 100 г;

мука, 35 г;

крахмал любой, 12 г;

ванилин;

молоко, 800 мл;

масло сливочное, 80 г.

Процесс приготовления

Яйца соединяем с сахаром и венчиком растираем. Добавляем ванилин по желанию и вкусу.

Всыпаем частями муку и хорошо перемешиваем.

Всыпаем крахмал и опять все вымешиваем до однородности.

Вливаем молоко и вымешиваем до однородности, чтобы не оставалось комков.

Ставим на средний огонь и варим до нужной густоты. Не забываем постоянно перемешивать.

Снимаем кастрюлю с плиты и добавляем сливочное масло. Хорошо вымешиваем и оставляем остывать.

Формировать торт можно в кольце, установленном на блюдо.

Смазываем блюдо небольшим количеством крема и выкладываем слой печенья.

Покрываем печенье кремом и кладем следующий слой печенья.

Чередуем слои. Верхний слой – крем.

Снимаем кольцо, обсыпаем верх и бока торта крошкой и отправляем его в холодильник на ночь.