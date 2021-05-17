Оказалось, даже картошку в мундире не умел варить. Рассказываю, чему меня научил повар из обычной столовки: вкусно, ароматно

Знакомая тетя Света работала в обычной столовой, куда я часто заходил перекусить.

Один раз она поделилась со мной рассказом о том, как она варит картофель в мундирах, чтобы он был самым вкусным гарниром.

Сначала ее нужно очень хорошо промыть и сделать на каждой круговой надрез острым ножом. Это поможет после варки быстро и просто ее очистить.

Картофель кладем в горячую, кипящую воду – так в ней останутся все полезные вещества, вкус будет таким, как должен быть.

В кастрюлю еще добавляют зелень и несколько зубчиков чеснока – эти добавки придают обычному картофелю просто божественный вкус и аромат.

После варки и чистки, картофель можно полить растопленным сливочным маслом, подавать с обжаренными ребрышками или копчеными сардельками, салатами из свежих овощей или с маринованными помидорками или огурчиками, грибочками.