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Кабачки улетают на ура, не успеваю подавать на стол. Вкусная намазка закуска на хлеб

Такие свежие и ароматные бутерброды, я делю не только к ужину, но и на праздничный стол. Потребуются только молодые и свежие овощи, зелень.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • плавленый сырок, 2 шт;
  • зелень по пучку;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачки режем мелким кубиком.

Лук режем кусочками и обжариваем до мягкости.

Добавляем морковь и тушим до готовности. В конце тушения, немного солим.

Добавляем кабачки, перемешиваем и тушим 2 минуты.

Накрываем крышкой и тушим 10 минут на небольшом огне, периодически перемешиваем.

Солим и перчим по вкусу, тушим еще 2 минуты, перемешиваем, чтобы удалить влагу.

Остужаем овощи.

Зелень мелко рубим.

Сырки режем на кусочки.

В чашу блендеру кладем овощи, сырки, зелень и перебиваем массу до однородности.

Масса должна превратиться в однородную пасту без кусочков.

Намазку используем для бутербродов или обжарить гренки и подавать пасту к ним.

Кабачки улетают на ура, не успеваю подавать на стол. Вкусная намазка закуска на хлеб

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