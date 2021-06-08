Кабачки улетают на ура, не успеваю подавать на стол. Вкусная намазка закуска на хлеб

Такие свежие и ароматные бутерброды, я делю не только к ужину, но и на праздничный стол. Потребуются только молодые и свежие овощи, зелень.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- плавленый сырок, 2 шт;
- зелень по пучку;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Кабачки режем мелким кубиком.
Лук режем кусочками и обжариваем до мягкости.
Добавляем морковь и тушим до готовности. В конце тушения, немного солим.
Добавляем кабачки, перемешиваем и тушим 2 минуты.
Накрываем крышкой и тушим 10 минут на небольшом огне, периодически перемешиваем.
Солим и перчим по вкусу, тушим еще 2 минуты, перемешиваем, чтобы удалить влагу.
Остужаем овощи.
Зелень мелко рубим.
Сырки режем на кусочки.
В чашу блендеру кладем овощи, сырки, зелень и перебиваем массу до однородности.
Масса должна превратиться в однородную пасту без кусочков.
Намазку используем для бутербродов или обжарить гренки и подавать пасту к ним.
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