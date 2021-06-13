Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

Вкусный десерт можно сделать буквально за 5 минут, если в наличии есть все необходимые продукты. Соблюдая рецепт. Массу можно сделать без кристалликов льда, очень мягкую и нежную.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мед, 3 ст.л;
- какао, 2 ст.л;
- сливки жирные, 500 г;
- молоко сгущенное, 200 г.
Процесс приготовления
Можно сделать два варианта мороженого – шоколадное с какао и десерт со сгущенкой.
Для первого варианта смешиваем просеянное какао с медом и сливками
При помощи миксера на самых высоких оборотах взбиваем массу до пышности и густоты. Процесс в среднем занимает около 5 минут. Главное – не перебить, чтобы сливки не превратились в сливочное масло.
Перекладываем массу в емкость и отправляем в морозильную камеру часов на 5.
По вкусу еще добавьте разные добавки, орешки, шоколадную крошку.
Для второго варианта, взбиваем сливки до пышности, потом вливаем сгущенку и взбиваем минуту.
Продукты для десерта должны быть холодными, из холодильника, так они быстрее будут взбиваться.
В десерты добавляйте любые сочетаемые со сливками продукты, даже свежие ягоды и фрукты.
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