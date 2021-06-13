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Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

Вкусный десерт можно сделать буквально за 5 минут, если в наличии есть все необходимые продукты. Соблюдая рецепт. Массу можно сделать без кристалликов льда, очень мягкую и нежную.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мед, 3 ст.л;
  • какао, 2 ст.л;
  • сливки жирные, 500 г;
  • молоко сгущенное, 200 г.

Процесс приготовления

Можно сделать два варианта мороженого – шоколадное с какао и десерт со сгущенкой.

Для первого варианта смешиваем просеянное какао с медом и сливками

При помощи миксера на самых высоких оборотах взбиваем массу до пышности и густоты. Процесс в среднем занимает около 5 минут. Главное – не перебить, чтобы сливки не превратились в сливочное масло.

Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

Перекладываем массу в емкость и отправляем в морозильную камеру часов на 5.

Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

По вкусу еще добавьте разные добавки, орешки, шоколадную крошку.

Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

Для второго варианта, взбиваем сливки до пышности, потом вливаем сгущенку и взбиваем минуту.

Продукты для десерта должны быть холодными, из холодильника, так они быстрее будут взбиваться.

В десерты добавляйте любые сочетаемые со сливками продукты, даже свежие ягоды и фрукты.

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