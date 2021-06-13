Подруга из деревни научила готовить «правильное» мороженое, делюсь рецептом

Вкусный десерт можно сделать буквально за 5 минут, если в наличии есть все необходимые продукты. Соблюдая рецепт. Массу можно сделать без кристалликов льда, очень мягкую и нежную.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мед, 3 ст.л;

какао, 2 ст.л;

сливки жирные, 500 г;

молоко сгущенное, 200 г.

Процесс приготовления

Можно сделать два варианта мороженого – шоколадное с какао и десерт со сгущенкой.

Для первого варианта смешиваем просеянное какао с медом и сливками

При помощи миксера на самых высоких оборотах взбиваем массу до пышности и густоты. Процесс в среднем занимает около 5 минут. Главное – не перебить, чтобы сливки не превратились в сливочное масло.

Перекладываем массу в емкость и отправляем в морозильную камеру часов на 5.

По вкусу еще добавьте разные добавки, орешки, шоколадную крошку.

Для второго варианта, взбиваем сливки до пышности, потом вливаем сгущенку и взбиваем минуту.

Продукты для десерта должны быть холодными, из холодильника, так они быстрее будут взбиваться.

В десерты добавляйте любые сочетаемые со сливками продукты, даже свежие ягоды и фрукты.