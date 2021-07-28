Когда есть творог, сразу готовлю сырные пончики. Творожные батончики из детства: ела в детстве, ем и сейчас

Мягкие и пышные творожные пончики вам точно понравятся и вы будете их готовить постоянно. Подавать можно, посыпав сахарной пудрой или с вареньем, шоколадной пастой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-яйцо, 1 шт;

-творог, 400 г;

-сахар, 3 ст.л;

-соль щепотка;

-кефир, 2 ст.л;

-сода, 0.5 ч.л;

-мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Яйцо взбиваем с щепоткой соли и сахаром.

Творог смешиваем с яичной массой до однородности.

Вливаем кефир и всыпаем соду, вымешиваем.

Добавляем просеянную муку, вымешиваем тесто.

Накрываем массу и оставляем на 10 минут.

Делим тесто на 4 части и каждую раскатываем колбаской.

Режем на небольшие кусочки.

Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем пончики на небольшом огне со всех сторон.

Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла и складываем на блюдо.

Посыпаем сахарной пудрой или подаем с другими сладкими дополнениями по своему вкусу.

Эти пончики – хороший и быстрый завтрак, можно сделать их в дорогу и на пикник.