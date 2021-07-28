Когда есть творог, сразу готовлю сырные пончики. Творожные батончики из детства: ела в детстве, ем и сейчас

Мягкие и пышные творожные пончики вам точно понравятся и вы будете их готовить постоянно. Подавать можно, посыпав сахарной пудрой или с вареньем, шоколадной пастой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-яйцо, 1 шт;
-творог, 400 г;
-сахар, 3 ст.л;
-соль щепотка;
-кефир, 2 ст.л;
-сода, 0.5 ч.л;
-мука, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Яйцо взбиваем с щепоткой соли и сахаром.
Творог смешиваем с яичной массой до однородности.
Вливаем кефир и всыпаем соду, вымешиваем.
Добавляем просеянную муку, вымешиваем тесто.
Накрываем массу и оставляем на 10 минут.
Делим тесто на 4 части и каждую раскатываем колбаской.
Режем на небольшие кусочки.
Разогреваем в сковороде растительное масло и обжариваем пончики на небольшом огне со всех сторон.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы они впитали излишки масла и складываем на блюдо.
Посыпаем сахарной пудрой или подаем с другими сладкими дополнениями по своему вкусу.
Эти пончики – хороший и быстрый завтрак, можно сделать их в дорогу и на пикник.
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