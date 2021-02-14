Маринованный перец на зиму: мировая закуска легко и быстро

Маринованный перец на зиму! Многие из нас любят обогатить свой обед «чем-нибудь остреньким». Маринованный острый перец – это именно то, что нужно! Его можно подавать и как соленье и как пикантное дополнение к различным мясным, рыбным или жирным овощным блюдам.
Приготовление маринованного острого перца, на самом деле, не требует особых усилий и времени занимает – совсем чуть-чуть.
Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления острого маринованного перца:
Маринованный перец на зиму: ингредиенты
- Перец острый – 1 кг
- Чеснок – 2 головки
- Лук репчатый – 4-5 маленьких головок
- Сельдерей – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Лавровый лист – 4-5 шт. (на каждую банку по одному листику)
- Гвоздика – 4-5 шт. (на каждую банку по одному листику)
- Соль
- Сахарный песок
- Уксус
Маринованный перец на зиму: пошаговый рецепт
- Тщательно вымыть перцы не удаляя хвостиков. Для того, чтобы не осталось земли, и вся грязь вымылась, лучше подержать перец в воде около одного часа, а затем под проточной водой вымыть с использованием чистой щетки. Особое внимание следует уделять местам соединения с плодоножкой, поскольку именно там может остаться грязь.
- Нарезать сельдерей крупными, соразмерными с перцем, кусками. Очистить чеснок и разобрать на зубчики. Очищенный лук разделить на половинки.
- Подготовить 4-5 пол-литровых банок.
- Обдать перец кипятком, после чего плотно выложить в банки, перекладывая со специями и зеленью: сельдерей, укроп, 2-3 зубчика чеснока, две половинки лука, 1 шт. гвоздики, 1 лавровый лист.
- В каждую банку положить 1 чайную ложку соли (без верха) и половину чайной ложки сахарного песка. Также налить в каждую банку по 1 чайной ложке уксуса.
- Залить кипятком доверху и закатать банки.
- Перевернуть верх дном и плотно накрыв полотенцами оставить медленно остывать.
- Хранить в прохладном месте.
Маринованный перец на зиму: готов
Приятного аппетита!
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