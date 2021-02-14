Маринованный перец на зиму: мировая закуска легко и быстро

Маринованный перец на зиму! Многие из нас любят обогатить свой обед «чем-нибудь остреньким». Маринованный острый перец – это именно то, что нужно! Его можно подавать и как соленье и как пикантное дополнение к различным мясным, рыбным или жирным овощным блюдам.

Приготовление маринованного острого перца, на самом деле, не требует особых усилий и времени занимает – совсем чуть-чуть.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления острого маринованного перца:

Маринованный перец на зиму: ингредиенты

Перец острый – 1 кг

Чеснок – 2 головки

Лук репчатый – 4-5 маленьких головок

Сельдерей – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Лавровый лист – 4-5 шт. (на каждую банку по одному листику)

Гвоздика – 4-5 шт. (на каждую банку по одному листику)

Соль

Сахарный песок

Уксус

Маринованный перец на зиму: пошаговый рецепт

Тщательно вымыть перцы не удаляя хвостиков. Для того, чтобы не осталось земли, и вся грязь вымылась, лучше подержать перец в воде около одного часа, а затем под проточной водой вымыть с использованием чистой щетки. Особое внимание следует уделять местам соединения с плодоножкой, поскольку именно там может остаться грязь. Нарезать сельдерей крупными, соразмерными с перцем, кусками. Очистить чеснок и разобрать на зубчики. Очищенный лук разделить на половинки. Подготовить 4-5 пол-литровых банок. Обдать перец кипятком, после чего плотно выложить в банки, перекладывая со специями и зеленью: сельдерей, укроп, 2-3 зубчика чеснока, две половинки лука, 1 шт. гвоздики, 1 лавровый лист. В каждую банку положить 1 чайную ложку соли (без верха) и половину чайной ложки сахарного песка. Также налить в каждую банку по 1 чайной ложке уксуса. Залить кипятком доверху и закатать банки. Перевернуть верх дном и плотно накрыв полотенцами оставить медленно остывать. Хранить в прохладном месте.

Маринованный перец на зиму: готов

Приятного аппетита!