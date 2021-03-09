Пирог с яйцами и луком получается очень нежным и вкусным. Заливной пирог на кефире с зеленью и яйцами выручит, когда вы ограничены во времени. Тесто замешивайте в течение пяти минут, начинка готовится столько же.

Пирог с яйцами и луком в мультиварке: ингредиенты

9 (девять) шт — яиц 10 (десять) ст. ложек — муки 230 (двести тридцать) мл — кефира 1 (одна) ч. ложка — соды 1 (один) пучок — зелени 1 (один) пучок — укропа соль по вкусу черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ст. ложка — растительного масла

Рецепт приготовления:

Для начинки сварите вкрутую шесть яиц, остудите, очистите, и нарежьте мелкими кубиками

Зеленый лук и укроп мелко нарежьте, добавьте в посуду к измельченным яйцам, перемешайте

Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте

Для теста оставшиеся яйца (сырые) взбейте с солью. Щепотки достаточно. Влейте кефир, добавьте соду, перемешайте массу до однородного состояния. Порциями добавьте муку, оставьте на пятнадцать минут

Дно чаши мультиварки смажьте подсолнечным маслом. Вылейте туда половину теста, сверху распределите начинку. Залейте оставшейся половиной теста. Установите чашу в мультиварку, готовьте пирог 50 минут в режиме «Выпечка»

За 10 минут до окончания приготовления извлеките пирог, переверните и продолжите выпекать до окончания программы