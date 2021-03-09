Пирог с яйцами и луком получается очень нежным и вкусным. Заливной пирог на кефире с зеленью и яйцами выручит, когда вы ограничены во времени. Тесто замешивайте в течение пяти минут, начинка готовится столько же.
Пирог с яйцами и луком в мультиварке: ингредиенты
- 9 (девять) шт — яиц
- 10 (десять) ст. ложек — муки
- 230 (двести тридцать) мл — кефира
- 1 (одна) ч. ложка — соды
- 1 (один) пучок — зелени
- 1 (один) пучок — укропа
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Для начинки сварите вкрутую шесть яиц, остудите, очистите, и нарежьте мелкими кубиками
- Зеленый лук и укроп мелко нарежьте, добавьте в посуду к измельченным яйцам, перемешайте
- Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте
- Для теста оставшиеся яйца (сырые) взбейте с солью. Щепотки достаточно. Влейте кефир, добавьте соду, перемешайте массу до однородного состояния. Порциями добавьте муку, оставьте на пятнадцать минут
- Дно чаши мультиварки смажьте подсолнечным маслом. Вылейте туда половину теста, сверху распределите начинку. Залейте оставшейся половиной теста. Установите чашу в мультиварку, готовьте пирог 50 минут в режиме «Выпечка»
- За 10 минут до окончания приготовления извлеките пирог, переверните и продолжите выпекать до окончания программы
- Если у вас не оказалось мультиварки, то можно испечь в духовке. Выпекать при 180 градусах 45 минут. Пирог с яйцами и луком в мультиварке получился изумительным!
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