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Пирог с яйцами и луком в мультиварке

Пирог с яйцами и луком получается очень нежным и вкусным. Заливной пирог на кефире с зеленью и яйцами выручит, когда вы ограничены во времени. Тесто замешивайте в течение пяти минут, начинка готовится столько же.

Пирог с яйцами и луком в мультиварке

Пирог с яйцами и луком в мультиварке: ингредиенты

  1. 9 (девять) шт — яиц
  2. 10 (десять) ст. ложек — муки
  3. 230 (двести тридцать) мл — кефира
  4. 1 (одна) ч. ложка — соды
  5. 1 (один) пучок — зелени
  6. 1 (один) пучок — укропа
  7. соль по вкусу
  8. черный молотый перец по вкусу
  9. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Для начинки сварите вкрутую шесть яиц, остудите, очистите, и нарежьте мелкими кубиками
  • Зеленый лук и укроп  мелко нарежьте, добавьте в посуду к измельченным яйцам, перемешайте
  • Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте
  • Для теста оставшиеся яйца (сырые) взбейте с солью. Щепотки достаточно. Влейте кефир, добавьте соду, перемешайте массу до однородного состояния.  Порциями добавьте муку, оставьте на пятнадцать минут
  • Дно чаши мультиварки смажьте подсолнечным маслом. Вылейте туда половину теста, сверху распределите начинку. Залейте оставшейся половиной теста. Установите чашу в мультиварку, готовьте пирог 50 минут в режиме «Выпечка»
  • За 10 минут до окончания приготовления извлеките пирог, переверните и продолжите выпекать до окончания программы

Пирог с яйцами и луком в мультиварке

  • Если у вас не оказалось мультиварки, то можно испечь в духовке.
    Выпекать при 180 градусах 45 минут. Пирог с яйцами и луком в мультиварке получился изумительным!
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