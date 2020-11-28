Уже 9 лет готовлю такой салат «Белорусский вокзал»: оливье, селедку под шубой никто не вспоминают

Это один из любимых салатов нашей семьи – он получается не только вкусным и сытным, но и очень ароматным, таким аппетитным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- куриная печень, 190 г;
- морковь. 1 шт;
- шампиньоны, 6 шт;
- зелень;
- лук, 1 шт;
- масло растительное и майонез по 30 мл;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.
Обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь и тушим все до готовности.
Яйца отвариваем, остужаем и режем мелкими кусочками.
Печень промываем, удаляем все лишнее, выкладываем на бумажные полотенца и потом режем небольшими кусочками.
Обжариваем печень в течение 10 минут на растительном масле до готовности.
Зелень берем по вкусу, мелко режем.
Грибы также режем кусочками и обжариваем до готовности.
Остужаем все продукты и смешиваем.
Заправляем салат сметаной или майонезом – как вам больше нравиться, пробуем и если необходимо солим. Не забываем еще добавить ароматные приправы.
Такой сытный салатик отлично гармонирует к любой закуске и гарниру.
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