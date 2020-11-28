Уже 9 лет готовлю такой салат «Белорусский вокзал»: оливье, селедку под шубой никто не вспоминают

Это один из любимых салатов нашей семьи – он получается не только вкусным и сытным, но и очень ароматным, таким аппетитным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

куриная печень, 190 г;

морковь. 1 шт;

шампиньоны, 6 шт;

зелень;

лук, 1 шт;

масло растительное и майонез по 30 мл;

соль, перец.

Процесс приготовления

Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Обжариваем на растительном масле лук, потом добавляем морковь и тушим все до готовности.

Яйца отвариваем, остужаем и режем мелкими кусочками.

Печень промываем, удаляем все лишнее, выкладываем на бумажные полотенца и потом режем небольшими кусочками.

Обжариваем печень в течение 10 минут на растительном масле до готовности.

Зелень берем по вкусу, мелко режем.

Грибы также режем кусочками и обжариваем до готовности.

Остужаем все продукты и смешиваем.

Заправляем салат сметаной или майонезом – как вам больше нравиться, пробуем и если необходимо солим. Не забываем еще добавить ароматные приправы.

Такой сытный салатик отлично гармонирует к любой закуске и гарниру.