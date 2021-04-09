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Рыбка в секретном маринаде. Этот рецепт я узнала недавно и теперь всегда готовлю рыбку только так!

Рыбка в секретном маринаде — очень вкусный и насыщенный вкус этого блюда приведет в всех восхищение!

Рыбка в секретном маринаде: ингредиенты

Рыбка в секретном маринаде

  1. рыба ( кета, горбуша либо любая другая рыба) — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. сладкая паприка — 1/3 ч. л. (одна треть чайной ложки)
  3. готовая горчица — 1/2 чайной ложки ( пол чайной ложки)
  4. растительное масло — 2 ст. л.  (две толовые ложки)
  5. имбирь — 1/4 ч. л. (одна четверть чайной ложки)
  6. сушеный базилик — 1/2 ч. л. (пол чайной ложки)
  7. соль — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. черный перец — по вкусу
  9. куриное яйцо — 1 штука (одна штука)
  10. соевый соус — 1,5 ч. л.(полтора чайных ложек)
  11. сок лимона — 1/2 ч. л. (пол чайной ложки)
  12. картофельный крахмал — 3 ч. л. (три чайные ложки)
  13. манная крупа — 1,5 ст. л.( полтора столовых ложек

Инструкция к приготовлению:

  • Рыбу разморозить и очистить, затем нарезать на порционные куски шириной 1,5 сантиметра.
  • Насыпать в миску имбирь, соль, базилик, сладкую паприку, черный перец. Туда же добавляем растительное масло и соевый соус.
  • Положить крахмал, манную крупу, горчицу, сок лимона, затем добавить куриное яйцо и хорошо перемешать.
  • Кусочки рыбы опустить в маринад, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 20 минут.
  • После всех подготовок такую рыбу обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности.
    При необходимости сковороду смазать растительным маслом.
  • Можно подавать с таким гарниром, который Вам больше нравится.

Рыбка в секретном маринаде- готова!

Рыбка в секретном маринаде. Этот рецепт я узнала недавно и теперь всегда готовлю рыбку только так! 2

Готовьте на здоровье!

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