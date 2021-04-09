Рыбка в секретном маринаде. Этот рецепт я узнала недавно и теперь всегда готовлю рыбку только так!

Рыбка в секретном маринаде — очень вкусный и насыщенный вкус этого блюда приведет в всех восхищение!
Рыбка в секретном маринаде: ингредиенты
- рыба ( кета, горбуша либо любая другая рыба) — 600 гр. (шестьсот грамм)
- сладкая паприка — 1/3 ч. л. (одна треть чайной ложки)
- готовая горчица — 1/2 чайной ложки ( пол чайной ложки)
- растительное масло — 2 ст. л. (две толовые ложки)
- имбирь — 1/4 ч. л. (одна четверть чайной ложки)
- сушеный базилик — 1/2 ч. л. (пол чайной ложки)
- соль — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- черный перец — по вкусу
- куриное яйцо — 1 штука (одна штука)
- соевый соус — 1,5 ч. л.(полтора чайных ложек)
- сок лимона — 1/2 ч. л. (пол чайной ложки)
- картофельный крахмал — 3 ч. л. (три чайные ложки)
- манная крупа — 1,5 ст. л.( полтора столовых ложек
Инструкция к приготовлению:
- Рыбу разморозить и очистить, затем нарезать на порционные куски шириной 1,5 сантиметра.
- Насыпать в миску имбирь, соль, базилик, сладкую паприку, черный перец. Туда же добавляем растительное масло и соевый соус.
- Положить крахмал, манную крупу, горчицу, сок лимона, затем добавить куриное яйцо и хорошо перемешать.
- Кусочки рыбы опустить в маринад, перемешать, накрыть крышкой и оставить на 20 минут.
- После всех подготовок такую рыбу обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до готовности. При необходимости сковороду смазать растительным маслом.
- Можно подавать с таким гарниром, который Вам больше нравится.
Рыбка в секретном маринаде- готова!
Готовьте на здоровье!
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