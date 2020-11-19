Салат, который буду готовить на новогодний стол. Гостям однозначно понравится, лично проверяла.

Очень быстрый и простой салат из копченой грудки, сыра, яиц и винограда. Такие контрастные вкусы в салате, создают необычное, но очень приятное послевкусие. Однозначно это блюдо понравится и вам, и вашим гостям.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- грудка копченая, 400 г;
- яйца вареные, 3 шт;
- сыр, 150 г;
- виноград, 100 или немного больше;
- майонез или йогурт, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Грудку режем кубиком, также нарезаем и яйца.
Сыр берите качественный вкусный, от его вкуса во многом зависит вкус салата. Его мы тоже нарезаем кубиком.
Смешиваем все продукты и добавляем виноград, порезанный на 2 части.
Совет: очень вкусно и ароматно получается, если берете зеленый виноград без косточек. Его сладость с легкой кислинкой, делает этот салат пикантным и оригинальным.
Можно еще добавить зелень, маринованный лук, но это по вкусу. Я знаю, что некоторые добавляют и маринованные грибочки, но мне так не очень нравится, хотя вы можете и попробовать.
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