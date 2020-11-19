Салат, который буду готовить на новогодний стол. Гостям однозначно понравится, лично проверяла.

Очень быстрый и простой салат из копченой грудки, сыра, яиц и винограда. Такие контрастные вкусы в салате, создают необычное, но очень приятное послевкусие. Однозначно это блюдо понравится и вам, и вашим гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

грудка копченая, 400 г;

яйца вареные, 3 шт;

сыр, 150 г;

виноград, 100 или немного больше;

майонез или йогурт, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Грудку режем кубиком, также нарезаем и яйца.

Сыр берите качественный вкусный, от его вкуса во многом зависит вкус салата. Его мы тоже нарезаем кубиком.

Смешиваем все продукты и добавляем виноград, порезанный на 2 части.

Совет: очень вкусно и ароматно получается, если берете зеленый виноград без косточек. Его сладость с легкой кислинкой, делает этот салат пикантным и оригинальным.

Можно еще добавить зелень, маринованный лук, но это по вкусу. Я знаю, что некоторые добавляют и маринованные грибочки, но мне так не очень нравится, хотя вы можете и попробовать.