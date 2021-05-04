Маринованный сладкий красный перец. Вкусный и простой рецепт

Маринованный сладкий красный перец с картошечкой или пловом станет любимым лакомством для всей семьи.
Маринованный сладкий красный перец: ингредиенты
- Петрушка — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Красный болгарский перец — 2,5 кг. (два с половиной килограмм)
- Сельдерей — 200 гр. (двести грамм)
- Чеснок — 100 гр. (сто грамм) — примерно
Маринад:
- Вода — 0,5 л. (пол литра)
- Масло подсолнечное — 1 ст. (один стакан)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Лист лавровый — 5 шт. (пять штук)
- Уксус 9 % — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
Перец для маринования должен быть мясистым и красивым, чтобы было как можно вкуснее.
Способ приготовления:
- У перцев отрежьте плодоножки, семена вычистите, плоды оставьте целыми.
- Зелень порубите, чеснок порежьте дольками.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте специи, влейте уксус и масло. Поставьте на огонь, и после закипания опустите туда перец, проварите пять минут, извлеките, следом опустите новую порцию.
- Перец уложите в контейнеры или банки, чтобы у них были крышки. Укладывайте чередуя его с чесноком и зеленью.
- Перец залейте маринадом, закройте крышкой и поставьте на три дня в холодильник.
- Если хотите заготовить перец на зиму, тогда разложите его по банкам вместе с чесноком и зеленью, залейте маринадом и накройте крышками.
- В кастрюле, наполненной водой простерилизуйте банки 20 минут после закипания.
- Банки закатайте, переверните и хорошо укутайте до полного остывания.
- Храните готовый перец в прохладном и тёмном помещении.
Маринованный сладкий красный перец получится невероятно вкусным.
Готовьте на здоровье!
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