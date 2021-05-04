Маринованный сладкий красный перец. Вкусный и простой рецепт

Маринованный сладкий красный перец с картошечкой или пловом станет любимым лакомством для всей семьи.

Маринованный сладкий красный перец: ингредиенты

Петрушка — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Красный болгарский перец — 2,5 кг. (два с половиной килограмм) Сельдерей — 200 гр. (двести грамм) Чеснок — 100 гр. (сто грамм) — примерно

Маринад:

Вода — 0,5 л. (пол литра) Масло подсолнечное — 1 ст. (один стакан) Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка) Перец горошком — 1 ч. л (одна чайная ложка) Соль — 50 гр. (пятьдесят грамм) Лист лавровый — 5 шт. (пять штук) Уксус 9 % — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)

Перец для маринования должен быть мясистым и красивым, чтобы было как можно вкуснее.

Способ приготовления:

У перцев отрежьте плодоножки, семена вычистите, плоды оставьте целыми.

Зелень порубите, чеснок порежьте дольками.

В кастрюлю налейте воду, добавьте специи, влейте уксус и масло. Поставьте на огонь, и после закипания опустите туда перец, проварите пять минут, извлеките, следом опустите новую порцию.

Перец уложите в контейнеры или банки, чтобы у них были крышки. Укладывайте чередуя его с чесноком и зеленью.

Перец залейте маринадом, закройте крышкой и поставьте на три дня в холодильник.

Если хотите заготовить перец на зиму, тогда разложите его по банкам вместе с чесноком и зеленью, залейте маринадом и накройте крышками.

В кастрюле, наполненной водой простерилизуйте банки 20 минут после закипания.

Банки закатайте, переверните и хорошо укутайте до полного остывания.

Храните готовый перец в прохладном и тёмном помещении.

Маринованный сладкий красный перец получится невероятно вкусным.

Готовьте на здоровье!