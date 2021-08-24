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Испанский мягкий туррон. Лакомство из сахара, мёда, белков и орехов

Испанский мягкий туррон получается очень интересным на вкус. Такое лакомство не оставит равнодушным никого.

Испанский мягкий туррон: ингредиенты

Испанский мягкий туррон

  1. Фундук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  2. Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Миндаль — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Белки — 5 шт. (пять штук)
  5. Вафельный корж — 1 шт. (одна штука)
  6. Корица — по вкусу
  7. Мёд — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Сперва очищенные миндаль и фундук обжарьте до золотистого цвета на разогретой сковороде. Затем орехи измельчите.
  • В отдельную ёмкость отправьте белки и взбейте в пышную пену.
  • Затем объедините с орехами и аккуратно перемешайте.
  • В кастрюлю отправьте мёд и сахар, тщательно перемешайте и поставьте на огонь до полного растворения сахара.
  • Затем добавьте подготовленную белковую массу, тщательно перемешайте и продолжайте варить на минимальном огне ещё 10 минут, постоянно помешивая.
  • Вафельный корж разместите в форме и покройте подготовленной массой. Затем равномерно её распределите и оставьте остывать.
  • Затем отправьте застывать в холодильник.
  • По истечении указанного времени готовый туррон корицей и нарежьте порционными кусочками

Испанский мягкий туррон — вкусный и нежный.

Испанский мягкий туррон. Лакомство из сахара, мёда, белков и орехов 2

Готовьте на здоровье!

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