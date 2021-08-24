Испанский мягкий туррон. Лакомство из сахара, мёда, белков и орехов

Испанский мягкий туррон получается очень интересным на вкус. Такое лакомство не оставит равнодушным никого.
Испанский мягкий туррон: ингредиенты
- Фундук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сахар — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Миндаль — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Белки — 5 шт. (пять штук)
- Вафельный корж — 1 шт. (одна штука)
- Корица — по вкусу
- Мёд — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Сперва очищенные миндаль и фундук обжарьте до золотистого цвета на разогретой сковороде. Затем орехи измельчите.
- В отдельную ёмкость отправьте белки и взбейте в пышную пену.
- Затем объедините с орехами и аккуратно перемешайте.
- В кастрюлю отправьте мёд и сахар, тщательно перемешайте и поставьте на огонь до полного растворения сахара.
- Затем добавьте подготовленную белковую массу, тщательно перемешайте и продолжайте варить на минимальном огне ещё 10 минут, постоянно помешивая.
- Вафельный корж разместите в форме и покройте подготовленной массой. Затем равномерно её распределите и оставьте остывать.
- Затем отправьте застывать в холодильник.
- По истечении указанного времени готовый туррон корицей и нарежьте порционными кусочками
Испанский мягкий туррон — вкусный и нежный.
Готовьте на здоровье!
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