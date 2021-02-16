Молочная каша с рисом: вкусный завтрак для детей и взрослых.

Молочная каша с рисом! Сегодня у нас молочная каша с рисом и манной крупой. Очень важно включать в режим своего питания завтрак. А кашки вообще очень полезны. Особенно если они ещё так вкусны и нежны.

Манная крупа богата витаминами, рибофлавинами.

При помощи содержащихся в манной каше фолиевой кислоте и магнию, каша поддерживает иммунную и нервную систему.

Кстати, манка также стимулирует пищеварение, а клетчатка, содержащаяся в манной крупе нормализирует кишечную микрофлору. В общем, попробуйте и точно не пожалеете.

Это станет Вашим любимым завтраком.

Молочная каша с рисом: ингредиенты

Семьдесят граммов белого риса

Одна столовая ложка манной крупы

Четыреста миллилитров коровьего молока

Двести миллилитров воды

Соль на кончике чайной ложки

Сахарный песок (количество зависит от вашего предпочтения)

Кусочек сливочного масла (чтобы украсить кашку в тарелках перед подачей)

Молочная каша с рисом: процесс приготовления

Рис промыть в сите. Затем засыпать рис в кастрюлечку или в тазичек и залить водой. Замочить примерно на час. Затем снова промыть рис и засыпать в кастрюлю. Залить отмеченным выше количеством воды. Варить рис, пока он не сделается мягким.

В это самое время можно поставить на плиту молоко и вскипятить.

Когда рис сварится, влить в кастрюлю двести миллилитров молока. Добавить соль и перемешать и подождать, пока смесь закипит, после чего убавить огонь и варить ещё десять минут.

По истечению десяти минут добавить ещё один гранёный стакан горячего молока. В этот раз вместе с молоком добавить необходимое количество манной крупы.

Опять подождать, пока это всё вскипит. Затем не полностью прикрыть крышкой и варить две-три минуты.

Теперь огонь нужно выключить, а кастрюлю закрыть полностью.

Через пятнадцать минут на кухне соберётся очередь с готовыми тарелочками.

Молочная каша с рисом: готова

Положите каждому столько каши, сколько он пожелает и украсьте солнышком — маслицем в серединке.

Молочная каша с рисом: видео