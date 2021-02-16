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Молочная каша с рисом: вкусный завтрак для детей и взрослых.

Молочная каша с рисом! Сегодня у нас молочная каша с рисом и манной крупой. Очень важно включать в режим своего питания завтрак. А кашки вообще очень полезны. Особенно если они ещё так вкусны и нежны.

Манная крупа богата витаминами, рибофлавинами.

При помощи содержащихся в манной каше фолиевой кислоте и магнию, каша поддерживает иммунную и нервную систему.

Кстати, манка также стимулирует пищеварение, а клетчатка, содержащаяся в манной крупе нормализирует кишечную микрофлору. В общем, попробуйте и точно не пожалеете.

Это станет Вашим любимым завтраком.

Молочная каша с рисом: ингредиенты

Молочная каша с рисом

  • Семьдесят граммов белого риса
  • Одна столовая ложка манной крупы
  • Четыреста миллилитров коровьего молока
  • Двести миллилитров воды
  • Соль на кончике чайной ложки
  • Сахарный песок (количество зависит от вашего предпочтения)
  • Кусочек сливочного масла (чтобы украсить кашку в тарелках перед подачей)

Молочная каша с рисом: процесс приготовления

  • Рис промыть в сите. Затем засыпать рис в кастрюлечку или в тазичек и залить водой. Замочить примерно на час. Затем снова промыть рис и засыпать в кастрюлю. Залить отмеченным выше количеством воды. Варить рис, пока он не сделается мягким.
  • В это самое время можно поставить на плиту молоко и вскипятить.
  • Когда рис сварится, влить в кастрюлю двести миллилитров молока. Добавить соль и перемешать и подождать, пока смесь закипит, после чего убавить огонь и варить ещё десять минут.
  • По истечению десяти минут добавить ещё один гранёный стакан горячего молока. В этот раз вместе с молоком добавить необходимое количество манной крупы.

Молочная каша с рисом

  • Опять подождать, пока это всё вскипит. Затем не полностью прикрыть крышкой и варить две-три минуты.
  • Теперь огонь нужно выключить, а кастрюлю закрыть полностью.

Через пятнадцать минут на кухне соберётся очередь с готовыми тарелочками.

Молочная каша с рисом: готова

Положите каждому столько каши, сколько он пожелает и украсьте солнышком — маслицем в серединке.

Молочная каша с рисом: видео

Молочная каша с рисом: вкусный завтрак для детей и взрослых. - На Кухне

Молочная каша с рисом! Сегодня у нас молочная каша с рисом и манной крупой. Очень важно включать в режим своего питания завтрак. А кашки вообще очень полезны. Особенно если они ещё так вкусны и нежны.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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