Молочная каша с рисом: вкусный завтрак для детей и взрослых.

Молочная каша с рисом! Сегодня у нас молочная каша с рисом и манной крупой. Очень важно включать в режим своего питания завтрак. А кашки вообще очень полезны. Особенно если они ещё так вкусны и нежны.
Манная крупа богата витаминами, рибофлавинами.
При помощи содержащихся в манной каше фолиевой кислоте и магнию, каша поддерживает иммунную и нервную систему.
Кстати, манка также стимулирует пищеварение, а клетчатка, содержащаяся в манной крупе нормализирует кишечную микрофлору. В общем, попробуйте и точно не пожалеете.
Это станет Вашим любимым завтраком.
Молочная каша с рисом: ингредиенты
- Семьдесят граммов белого риса
- Одна столовая ложка манной крупы
- Четыреста миллилитров коровьего молока
- Двести миллилитров воды
- Соль на кончике чайной ложки
- Сахарный песок (количество зависит от вашего предпочтения)
- Кусочек сливочного масла (чтобы украсить кашку в тарелках перед подачей)
Молочная каша с рисом: процесс приготовления
- Рис промыть в сите. Затем засыпать рис в кастрюлечку или в тазичек и залить водой. Замочить примерно на час. Затем снова промыть рис и засыпать в кастрюлю. Залить отмеченным выше количеством воды. Варить рис, пока он не сделается мягким.
- В это самое время можно поставить на плиту молоко и вскипятить.
- Когда рис сварится, влить в кастрюлю двести миллилитров молока. Добавить соль и перемешать и подождать, пока смесь закипит, после чего убавить огонь и варить ещё десять минут.
- По истечению десяти минут добавить ещё один гранёный стакан горячего молока. В этот раз вместе с молоком добавить необходимое количество манной крупы.
- Опять подождать, пока это всё вскипит. Затем не полностью прикрыть крышкой и варить две-три минуты.
- Теперь огонь нужно выключить, а кастрюлю закрыть полностью.
Через пятнадцать минут на кухне соберётся очередь с готовыми тарелочками.
Молочная каша с рисом: готова
Положите каждому столько каши, сколько он пожелает и украсьте солнышком — маслицем в серединке.
Молочная каша с рисом: видео
Молочная каша с рисом: вкусный завтрак для детей и взрослых. - На Кухне
Молочная каша с рисом! Сегодня у нас молочная каша с рисом и манной крупой. Очень важно включать в режим своего питания завтрак. А кашки вообще очень полезны. Особенно если они ещё так вкусны и нежны.
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