Блюда из мяса: 10 сытных и вкусных блюд как на праздничный, так и на повседневный стол

Ну кто не любит блюда из мяса? Рецепты таких блюд пользуются огромной популярностью. А сколько их разновидностей! Из мяса можно приготовить все, что угодно! Главное, правильное сочетание ингредиентов. Узнайте о невероятно вкусных и полезных блюдах, и готовьте на здоровье!

Блюда из мяса: Свинина по — степному.

Моя семья полюбила это вкусное блюдо из мяса с первого раза! Отличный вариант и для праздничного стола!

Подготовим необходимые ингредиенты:

700 (семьсот) гр — свинины 2 (две) шт — картофеля 2 (две) шт — яиц 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — майонеза 3 (три) зубчика — чеснока 3 (три) ст. ложки — муки 200 (двести) мл — сливок (или сметаны) соль по вкусу зелень по вкусу (петрушка, зеленый лук, укроп)

Рецепт приготовления:

Мясо нарежьте порционными кусочками и отбейте их

Теперь займемся шубкой для наших отбивных. Натрите картофель на крупной терке. Лук нарежьте мелко. Зелень тоже измельчите. Чеснок через пресс. Смешайте все. Посолите, поперчите, добавьте яйца, майонез и две столовые ложки муки. Все вымесите

Мясо обваляйте в нашей «шубке»

Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки. После чего, противень смажьте растительным маслом, залейте его сметаной и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 7 минут. За время запекания они подойдут и станут еще нежнее и вкуснее! Подавайте мясо с салатом. Гарнир и так в «шубке». Очень сытно и аппетитно.

Печень по — берлински.

Блюдо очень оригинальное, вкусное, и главное — легкое в приготовлении. Я свидетель того, что это блюдо ели даже те, кто не ест печень вообще! Потому что эта печень получается по истине вкусной!

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — говяжьей печени (или куриной) 1 (одна) шт — лука 2 (две) шт — зеленого яблока соль и черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — молотой сладкой паприки пол ч. ложки — карри мука растительное масло

Рецепт приготовления:

Печень промойте, нарежьте небольшими кусочками, отбейте при помощи кухонного молоточка. Затем обваляйте в муке, и обжаривайте на растительном масле. Как только одна сторона подрумянится, вы посолите ее, поперчите. И переверните обжаривать на другой стороне. Если посолить не сразу печень. она получится нежнее

Яблоки нарежьте ломтиками и обжаривайте их на растительном масле

Потом яблоки уберите, и там же обжаривайте лук, нарезанный полукольцами. Солим его, добавляем карри, постоянно помешивайте. Как лук станет мягче, значит готово. Лук за это время пропитается яблочно — печеночным ароматом

Выложите на блюдо следующим образом: яблоки, печень, лук . Можно отправить в духовку минут на 7 при 180 градусах. Наслаждайтесь этим невероятным блюдом! На здоровье!

Крученики в подливке из белых грибов.

Это невероятно вкусное блюдо из мяса — украинской кухни! Подливка и начинка невероятные!

Подготовим следующие ингредиенты:

2 (две) шт — яиц 4 (четыре) шт — Филе мяса 50 (пятьдесят) гр — белых сушеных грибов 1 (одна) шт — лука 1 (одна) ст. ложка — муки зелень по вкусу соль и черный молотый перец — по вкусу масло растительное 1 (одна) ст. ложка — сливок или сметаны

Рецепт приготовления:

Филе нарежьте тонко и отбейте при помощи кухонного молоточка

После чего, посолите мясо, посыпьте любимыми приправами, залейте соевым соусом. Совсем немного соуса. И отправьте мясо на ночь в холодильник

Утром. Яйца взбейте. Посолите. Добавьте измельченную зелень и пожарьте омлет

Сушеные грибы залейте водой и на огонь. После того, как вода закипит, варите минут пять. Грибы выньте, но грибной бульон не выливайте!

На кусок отбивной выложите кусочек омлета и сверните, плотно

А сейчас одна тонкость, очень важная! Крученики получатся очень аккуратной формы, если: каждый плотно скрученный рулетик заверните в фольгу. Как конфетку. Хвостики по краям прижмите хорошенько. Затем, разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите на нее наши завернутые в фольгу рулетики. Жарим не долго совсем. Потом раскручиваем рулетики

Теперь подлива. Грибы и лук нарежьте мелким кубиком и обжариваем на растительном масле. Потом добавим к содержимому на сковороде муку и тщательно перемешаем. Равномерно чтобы все распределилось. Добавляем в сковороду наш грибной отвар. Как только начнет густеть, нужно добавить измельченный чеснок, в нашу подливу, перец и соль. Пять минут томите, затем добавим сливки. И томим на огне еще пять минут

После чего поливаем подливой наши крученики и подаем к столу, горяченькими! На здоровье!

Мясо по-грузински.

Очень нежное и вкусное блюдо из мяса! Отличный вариант для праздничного стола. Необычный рецепт, но не сложный в приготовлении! Рекомендую к приготовлению!

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — мяса (я взяла свинину, вы смотрите по своему вкусу) 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока 2 (две) ст. ложки — жидкого меда 1 (одна) ст. ложка — сметаны зелень (петрушка, кинза, укроп, розмарин, базилик)

Рецепт приготовления вкусного блюда из мяса:

Мясо промойте, и нарежьте довольно крупными кусочками

Зелень нарежьте максимально мелко

В отдельной посуде смешайте порубленную зелень с солью и перцем

Мясо выложите в глубокую посуду, туда же нашу смесь из зелени, мед и сок лимона

Тщательно перемешайте и в холодильник, желательно на ночь

Наутро добавьте сметану и выкладываем все в смазанную маслом форму для запекания. Отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на один час. Вы же, оринтируйтесь на работу своей духовки, возможно вам понадобится чуть больше времени

Подавать блюдо с овощами! А еще, если вы выберетесь на природу летом. То такое же мясо можно приготовить и на костре. Неописуемый вкус и аромат! Приятного аппетита и будьте здоровы!

Блюда из мяса: Свинина по — барски.

Приготовление блюд из мяса мое самое любимое. Во — первых, это всегда беспроигрышный вариант. Во — вторых, вы точно будете уверены, что все сыты. Этот рецепт блюда я обожаю. Мясо получается с пикантным вкусом, сочное и нежное. Словами не описать. Надо приготовить и поесть!

Ингредиенты для вкусного блюда из мяса:

500 (пятьсот) гр — мяса (свинина или говядина, либо куриное филе) 1 (одна) шт — соленого огурца 2 (две) ст. ложки — измельченного ореха (грецкого) 2 (два) зубчика — чеснока 1 (один) пучок — зелени (петрушка, укроп) 3 (три) ст. ложки — майонеза. Можно наполовину со сметаной

Рецепт приготовления:

Мясо нарежьте порционными кусочками и отбейте кухонным молоточком. Посолите и поперчите. До полуготовности обжарьте с обеих сторон

Займемся соусом. Зелень мелко порубите, огурец, чеснок измельчите и смешайте с майонезом. Добавьте орехи и перемешайте

Мясо выложите в форму для запекания, сверху соус толстым слоем и отправьте в разогретую духовку до 220 градусов на полчаса. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Возможно вам, понадобится немного больше времени. Блюдо отлично сочетается с картофелем, рисом, овощами. Приятного аппетита и будьте здоровы!

Свиные ребрышки по-канадски.

Вы полюбите это блюдо раз и навсегда! Так происходит с каждым, поверьте. Вы только взглянете на снимок это вкусного блюда из мяса, и сразу же приступите к его приготовлению!

Подготовим следующие ингредиенты:

800 (восемьсот) гр — свиных ребрышек 80 (восемьдесят) гр — кетчупа 80 (восемьдесят) гр — готового фруктового пюре. Можно из детского питания 3 (три) ст. ложки — соевого соуса пол штуки лимона — нам понадобится сок 1/2 ч. ложки — сладкой паприки 1/2 ч. ложки — черного молотого перца 1/2ч. ложки — сухого чеснока 1/2 ч. ложки — молотой корицы 3 (три) ст. ложки — коричневого сахара

Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты для маринада. Ребрышки пока не трогаем.

После того, как приготовили маринад, ребрышки промойте и разрежьте так, чтоб на одну порцию было одно ребро. Мясо положите в маринад, чтобы оно полностью покрыло. Минимум на час в холодильник. Лучше конечно на ночь

После чего ребра выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Накройте ее фольгой и отправьте в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на полтора часа. Соком и маринадом мысо надо смазывать каждые 20 минут во время готовки. Через 40 минут снимите фольгу и запекайте ребрышки до румяности. Невероятно вкусное блюдо подавать горячим! На здоровье.

Шашлык с натуральным дымком.

Не всегда мы можем поехать на шашлыки. А ведь порой так хочется полакомиться вкусным блюдом из мяса! Этот рецепт из самого сердца Африки! Да — да! Отличный вариант приготовления мяса на праздничный стол!

Подготовим необходимые ингредиенты:

2 (две) шт- лука 1 (один) кг — курицы. Можно и говядину, свинину 4 (четыре) ст. ложки — соевого соуса 1 (одна) шт — лимона 2 (две) ст. ложки — уксуса 1 (одна) ч. ложка — кориандра Специи для птицы, сухие травы буквально одну чайную ложку

Рецепт приготовления:

Нам необходим древесный уголь. Приобрести вы его можете в магазинах

В глубокой посуде смешайте соевый соус и все специи

Лук нарежьте полукольцами. Один нюанс, в тех странах лук нарезают вдоль луковицы, а не поперек, как привыкли мы

Лук перемешайте с соусом нашим

Положите к луку с соусом мясо. Перемешайте и оставьте мариноваться на ночь в холодильнике

В сковороду выложите мясо без лука, добавьте 1/4 стакана воды, и тушите. Минут через 10, вода выкипит, на дне будет только жир от курицы. Обжаривайте мясо. Когда будет почти готово мясо, влейте маринад с луком, в котором и стояло наше мясо. Добавьте нарезанный лимон

Угольки накалите на огне до полного разжигания. Выключите газ. Мясо отодвиньте с середины сковороды, и туда выложите уголь. Сразу закройте крышкой

Крышку ни в коем случае не открывать! Через пять минут мясо пропитается дымком. Можно подавать к столу! Это что — то с чем — то! Обязательно приготовьте по данному рецепту это вкусное блюдо из мяса! На здоровье!

Азу.

По этому рецепту мясо будет таять во рту! Отличный вариант блюда порадовать семью! Невероятно вкусно и сытно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

600 (шестьсот) гр — говядины 3 (три) ст. ложки — сметаны 2 (две) ст. ложки — ткемали пол ст. ложки — сливочного масла 1 (одна) шт — плавленного сыра пол пучка зелени — укроп, петрушка 1/2 ч. ложки — соли Картофель на гарнир

Рецепт приготовления вкусного блюда из мяса:

Сливочное масло растопите на сковороде

Мясо промойте и нарежьте длинными кусочками

Обжарьте его на сливочном масле

Мясо пустит свой сок

Сметану и ткемали смешайте

И когда сока будет меньше на сковороде, добавьте наш соус. Тушите минут 10 под закрытой крышкой

Плавленый сыр нарежьте и добавьте в сковороду к мясу

Затем посолите

Добавьте мелко порубленную зелень. Перемешайте и томите еще пару минут

На гарнир я отвариваю картофель

Получается невероятно вкусно! Отличный вариант для семейного ужина! Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!

Мясо по-японски.

Получается это вкусное блюдо из мяса невероятным! Оно станет одним из любимых в вашей семье! Уверяю. Вы приготовьте, и убедитесь в этом сами!

Подготовим следующие ингредиенты:

1 (один) кг — говядины 2 (две) шт — лука 2 (две) шт — болгарского перца соевый соус растительное масло

Рецепт приготовления:

Мясо промойте, и нарежьте брусочками поперек волокон, как для бефстроганов

Лук нарежьте тонкими полукольцами

Перец нарежьте брусочками

Масло и соевый соус смешайте, доведите до кипения. И в кипящую массу положите мясо, жарьте до появления румяной корочки

Добавьте лук, обжаривайте

Затем идет болгарский перец

Обжаривайте блюдо еще минут 10. Жарить все на сильном огне! Это главное правило приготовления блюда из мяса! Солить не нужно! Крышкой накрывать тоже не нужно. Получается блюдо невероято красивым, аппетитным! На вашей кухне выстроится очередь из желающих полакомиться эти замечательным вкусным блюдом из мяса! На здоровье!

Котлета «Гомельская».

Таким вкусным блюдом из мяса вы точно удивите гостей! Очень оригинально. Готовить не сложно! Получается незабываемо вкусно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — свинины (вырезка, или можно из куриного филе) 200 (двести) гр — грибов. Шампиньоны или вешенки 100 (сто) гр — твердого сыра 1 (одна) шт — лука 4 (четыре) шт — картофеля 1 (одна) шт — яйца мука соль растительное масло черный молотый перец

Рецепт приготовления: