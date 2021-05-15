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Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Этот яблочный пирог получается намного вкуснее, чем обычная шарлотка. Пышное и воздушное тесто, с ярким яблочным ароматом и вкусом – это настоящий шедевр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 120 г;
  • разрыхлитель, 2 ч.л;
  • ванилин по вкусу;
  • молоко, 120 мл;
  • мука, 250 г;
  • масло сливочное, 1 ст.л.

Для приготовления крема необходимо:

  • яйцо, 1 шт;
  • яблоки, 3 шт;
  • сахар и крахмал по 1 ст.л;
  • молоко, 250 г.

Процесс приготовления

Для крема яйцо смешиваем с сахаром и крахмалом, венчиком вымешиваем до однородности и вливаем молоко.

Варим крем на небольшом огне до загустения. Остужаем.

Яйца соединяем с ванилином и сахаром, перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Совет: можно воспользоваться и миксером, но сильно взбивать не нужно, просто смешиваем все до однородности.

Вливаем молоко и добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем.

Просеиваем муку и вместе с разрыхлителем, добавляем в массу.

Вымешиваем довольно густое тесто.

Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками (мелкими).

Форму для выпечки застилаем пергаментом. Можно еще смазать маслом.

На дно высыпаем яблоки, заливаем тестом.

Сверху выкладываем крем.

Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Запекаем пирог при 180 градусах около 30 – 35 минут.

Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Остывший ароматный пирог посыпаем сахарной пудрой. Если любите сочетание яблок и корицы, тогда пудру смешиваем с корицей и обсыпаем пирог.

В крем еще можно натереть лимонную цедру, тогда десерт получается с ароматной кислинкой.

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