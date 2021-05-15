Вместо шарлотки – вся семья подсела на эту вкусняшку. Бесподобный яблочный пирог, который тает во рту

Этот яблочный пирог получается намного вкуснее, чем обычная шарлотка. Пышное и воздушное тесто, с ярким яблочным ароматом и вкусом – это настоящий шедевр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 120 г;

разрыхлитель, 2 ч.л;

ванилин по вкусу;

молоко, 120 мл;

мука, 250 г;

масло сливочное, 1 ст.л.

Для приготовления крема необходимо:

яйцо, 1 шт;

яблоки, 3 шт;

сахар и крахмал по 1 ст.л;

молоко, 250 г.

Процесс приготовления

Для крема яйцо смешиваем с сахаром и крахмалом, венчиком вымешиваем до однородности и вливаем молоко.

Варим крем на небольшом огне до загустения. Остужаем.

Яйца соединяем с ванилином и сахаром, перемешиваем венчиком до растворения сахара.

Совет: можно воспользоваться и миксером, но сильно взбивать не нужно, просто смешиваем все до однородности.

Вливаем молоко и добавляем размягченное сливочное масло, перемешиваем.

Просеиваем муку и вместе с разрыхлителем, добавляем в массу.

Вымешиваем довольно густое тесто.

Яблоки чистим от кожуры и режем кусочками (мелкими).

Форму для выпечки застилаем пергаментом. Можно еще смазать маслом.

На дно высыпаем яблоки, заливаем тестом.

Сверху выкладываем крем.

Запекаем пирог при 180 градусах около 30 – 35 минут.

Остывший ароматный пирог посыпаем сахарной пудрой. Если любите сочетание яблок и корицы, тогда пудру смешиваем с корицей и обсыпаем пирог.

В крем еще можно натереть лимонную цедру, тогда десерт получается с ароматной кислинкой.