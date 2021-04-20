Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Печенье на сметане Тюльпан. Нежное лакомство, которое можно готовить с любой начинкой

Печенье на сметане Тюльпан вкусное и оригинальное. Вы можете использовать сухофрукты, измельчённые орехи или сгущённое молоко и наслаждаться вкусом.

Печенье на сметане Тюльпан: ингредиенты

Печенье на сметане Тюльпан. Нежное лакомство, которое можно готовить с любой начинкой 2

  1. Сахар — 50 г.(пятьдесят  грамм)
  2. Мука пшеничная — 320 г. (триста двадцать грамм)
  3. Сметана — 130 г. (сто тридцать грамм)
  4. Масло сливочное — 110 г. (сто десять грамм)
  5. Желток яичный — 1 шт. (одна штука )
  6. Ванилин — 0,5 г. ( пол грамма)
  7. Соль — одна щепотка
  8. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Повидло — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Муку просейте и мешайте  ванилином, сахаром, разрыхлителем и солью, затем добавьте охлаждённое масло и протрите руками в крошку.
  • Теперь очередь сметаны и желтков. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
  • Тесто достаньте из холодильника, разделите на части по 40 грамм весом. Их скатайте в шарики, а потом раскатайте в лепёшки. Из центра к краю сделайте надрез. Вдоль надреза с одной стороны выложите начинку, оберните её тестом, прижмите слегка руками и по кругу сверните в по кругу в конус. Аккуратно запечатайте дно, чтобы начинки не было видно.
  • Заготовки выложите на застеленный пергаментом противень и поставьте в холодильник на 15 минут.
    Выпекайте при 180 градусах 20 — 22 минуты.

Печенье на сметане Тюльпан очень эффектно смотрится на столе.

Печенье на сметане Тюльпан

Надеемся Вам понравится!

 

 

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
7 удивительных фото достопримечательностей Солнечной системы, которые посетят наши внуки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

7 удивительных фото достопримечательностей Солнечной системы, которые посетят наши внуки

Мои принципы которые мне помогают в бизнесе
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Мои принципы которые мне помогают в бизнесе

Уолт Дисней начинал рисовать на туалетной бумаге. История успеха.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Уолт Дисней начинал рисовать на туалетной бумаге. История успеха.

15-летняя девочка найдена в Нижнем Новгороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

15-летняя девочка найдена в Нижнем Новгороде

15-летнюю девочку-инвалида нашли живой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного центра «Рысь».    Напомним, ...
Vera Cruz Campinas x Santo André /APABA - LBF 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Vera Cruz Campinas x Santo André /APABA - LBF 2021

Лучше не бывает: почему супруги не умеют хвалить друг друга
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Лучше не бывает: почему супруги не умеют хвалить друг друга

ОЛИМП – Первенство ПФЛ-2020/2021 Строгино vs Химки-М 18.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

ОЛИМП – Первенство ПФЛ-2020/2021 Строгино vs Химки-М 18.04.2021

ОБЗОР МАТЧА АСТАНА - КЫЗЫЛ-ЖАР 3:1. 6 ТУР.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

ОБЗОР МАТЧА АСТАНА - КЫЗЫЛ-ЖАР 3:1. 6 ТУР.

Роберта Де Ниро разоряет бывшая жена: она тратит принадлежащие ему миллионы долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПровинция.ру

Роберта Де Ниро разоряет бывшая жена: она тратит принадлежащие ему миллионы долларов

Работать в Нидерландах российскому бизнесу станет тяжелее
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Работать в Нидерландах российскому бизнесу станет тяжелее

Кабмин внес в Госдуму законопроект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Эта страна единственная отказалась участвовать в «о...
В результате перестрелки в баре в Висконсине погибли не менее трех человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

В результате перестрелки в баре в Висконсине погибли не менее трех человек

Попавшая под санкции компания «АСТ» назвала претензии США недоразумением
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Попавшая под санкции компания «АСТ» назвала претензии США недоразумением

Обнаружены новые полезные свойства свеклы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Обнаружены новые полезные свойства свеклы

MMA. Octagon 17
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

MMA. Octagon 17

Что ждёт тех, кто не согласен с локдауном? Реальные примеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенАктуальные новости Германии на русском языке.

Что ждёт тех, кто не согласен с локдауном? Реальные примеры

Задорные анекдоты и юмор в картинках для хорошего настроения
Материал, выбранный редакторами МиртесенТУТ ВЕСЕЛО :)

Задорные анекдоты и юмор в картинках для хорошего настроения

  The post Задорные анекдоты и юмор в картинках для хорошего настроения
Stefania - Девушка Дня
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе о сексе и отношениях :)

Stefania - Девушка Дня

За что травят Зиверт?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенские страсти

За что травят Зиверт?

Как отец влияет на судьбу дочери, даже если никогда не присутствовал в жизни ребёнка
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Как отец влияет на судьбу дочери, даже если никогда не присутствовал в жизни ребёнка

На пожарную безопасность в здании администрации области потратят 30 млн рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

На пожарную безопасность в здании администрации области потратят 30 млн рублей

Бавария - Байер: Прогноз на матч 20.04.2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости спорта и букмекеров

Бавария - Байер: Прогноз на матч 20.04.2021

Любвеобильный козлик Чоки пополнил барнаульский зоопарк
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Любвеобильный козлик Чоки пополнил барнаульский зоопарк

Собянин рассказал о развитии волонтёрского движения в столице
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Собянин рассказал о развитии волонтёрского движения в столице

6 ТУР. АСТАНА - КЫЗЫЛ-ЖАР. OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

6 ТУР. АСТАНА - КЫЗЫЛ-ЖАР. OLIMPBET-ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

Жители Германии отправились в прививочный тур ради вакцины "Спутник V"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Жители Германии отправились в прививочный тур ради вакцины "Спутник V"

Леся Никитюк в погоне за трендами увеличила себе губы до невероятных размеров: сама на себя не похожа
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Леся Никитюк в погоне за трендами увеличила себе губы до невероятных размеров: сама на себя не похожа

Гигантская пирамида на дне озера Кинарет
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир пристрастен

Гигантская пирамида на дне озера Кинарет

Сразу четверо детей пострадали в дорожных авариях в Петербурге за один день
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Сразу четверо детей пострадали в дорожных авариях в Петербурге за один день

Картина дня

наверх