Печенье на сметане Тюльпан. Нежное лакомство, которое можно готовить с любой начинкой

Печенье на сметане Тюльпан вкусное и оригинальное. Вы можете использовать сухофрукты, измельчённые орехи или сгущённое молоко и наслаждаться вкусом.
Печенье на сметане Тюльпан: ингредиенты
- Сахар — 50 г.(пятьдесят грамм)
- Мука пшеничная — 320 г. (триста двадцать грамм)
- Сметана — 130 г. (сто тридцать грамм)
- Масло сливочное — 110 г. (сто десять грамм)
- Желток яичный — 1 шт. (одна штука )
- Ванилин — 0,5 г. ( пол грамма)
- Соль — одна щепотка
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Повидло — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Муку просейте и мешайте ванилином, сахаром, разрыхлителем и солью, затем добавьте охлаждённое масло и протрите руками в крошку.
- Теперь очередь сметаны и желтков. Замесите эластичное тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
- Тесто достаньте из холодильника, разделите на части по 40 грамм весом. Их скатайте в шарики, а потом раскатайте в лепёшки. Из центра к краю сделайте надрез. Вдоль надреза с одной стороны выложите начинку, оберните её тестом, прижмите слегка руками и по кругу сверните в по кругу в конус. Аккуратно запечатайте дно, чтобы начинки не было видно.
- Заготовки выложите на застеленный пергаментом противень и поставьте в холодильник на 15 минут. Выпекайте при 180 градусах 20 — 22 минуты.
Печенье на сметане Тюльпан очень эффектно смотрится на столе.
Надеемся Вам понравится!
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