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Салат Космос. Оригинальный и интересный рецепт, которым стоит поделиться с лучшими подружками

Салат Космос порадует прекрасным вкусом и простотой приготовления. Этот салат можно смело подавать к столу, он обязательно всем понравится.

Салат Космос: ингредиенты

Салат Космос

  1. Плавленый сырок  -2 шт. (две штуки)
  2. Куриное яйцо — 2 шт. (две штуки)
  3. Чеснок- 1-2 зубчика
  4. Мини-батон — 1 шт. (одна штука)
  5. Майонез — 0,5 ст. л (пол столовых ложек)
  6. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Натрите на крупной терке плавленые сырки.
  • Чеснок очистите и измельчите.
  • Отваренные в крутую куриные яйца нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.
  • К яйцам и сыркам добавьте майонез.
  • Все хорошенько перемешайте.

В случае если Вы не будете намазывать салат на батон, тогда процесс приготовления можно считать законченным. Если же чтобы салат получился оригинальным и удобным в употреблении, тогда следуйте дальнейшей инструкции.

  • Батон нарежьте на не очень тонкие кусочки.
  • Обжарьте батон на сковороде две минуты.
  • В завершение каждый батон смажьте подготовленным салатом.

Салат Космос не может не понравиться!

Салат Космос. Оригинальный и интересный рецепт, которым стоит поделиться с лучшими подружками 2

Готовьте на здоровье!

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