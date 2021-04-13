Салат Космос. Оригинальный и интересный рецепт, которым стоит поделиться с лучшими подружками

Салат Космос порадует прекрасным вкусом и простотой приготовления. Этот салат можно смело подавать к столу, он обязательно всем понравится.
Салат Космос: ингредиенты
- Плавленый сырок -2 шт. (две штуки)
- Куриное яйцо — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок- 1-2 зубчика
- Мини-батон — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — 0,5 ст. л (пол столовых ложек)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Натрите на крупной терке плавленые сырки.
- Чеснок очистите и измельчите.
- Отваренные в крутую куриные яйца нарежьте кубиками или натрите на крупной терке.
- К яйцам и сыркам добавьте майонез.
- Все хорошенько перемешайте.
В случае если Вы не будете намазывать салат на батон, тогда процесс приготовления можно считать законченным. Если же чтобы салат получился оригинальным и удобным в употреблении, тогда следуйте дальнейшей инструкции.
- Батон нарежьте на не очень тонкие кусочки.
- Обжарьте батон на сковороде две минуты.
- В завершение каждый батон смажьте подготовленным салатом.
Салат Космос не может не понравиться!
Готовьте на здоровье!
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