Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Удобство рецепта в том, что можно использовать готовое слоеное, дрожжевое тесто, а начинку делать не только сырную, но и с сосисками или ветчиной, фаршем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тесто слоенное, дрожжевое, 400 г;

сыр, 150 г;

для смазки яйцо и кунжут по желанию для посыпки.

Процесс приготовления

Если в данный момент у вас нет сыра, а булочек очень хочется, то на такое количество теста, потребуется 250 г сосисок или ветчины, жареных грибов и т.д.

Тесто размораживаем и раскатываем в пласт, но не очень тонкий.

Сыр режем кубиками и каждый выкладываем на тесто.

Защипываем края и выкладываем в форму, смазанную растительным маслом.

Я беру круглую форму для тортов и выкладывают пирожки по всей форме так, чтобы оставалось расстояние между пирожками. Но не большое.

Оставляем на 15 минут и потом смазываем взбитым вилкой яйцом и по желанию, посыпаем кунжутом или другими семечками.

Выпекаем при температуре 200 градусов около 20 минут до румяности.

Пирожки – булочки получаются очень вкусными, отлично подходят к любым блюдам в виде закуски или вместо хлеба.