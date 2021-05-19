Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Удобство рецепта в том, что можно использовать готовое слоеное, дрожжевое тесто, а начинку делать не только сырную, но и с сосисками или ветчиной, фаршем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тесто слоенное, дрожжевое, 400 г;
- сыр, 150 г;
- для смазки яйцо и кунжут по желанию для посыпки.
Процесс приготовления
Если в данный момент у вас нет сыра, а булочек очень хочется, то на такое количество теста, потребуется 250 г сосисок или ветчины, жареных грибов и т.д.
Тесто размораживаем и раскатываем в пласт, но не очень тонкий.
Сыр режем кубиками и каждый выкладываем на тесто.
Защипываем края и выкладываем в форму, смазанную растительным маслом.
Я беру круглую форму для тортов и выкладывают пирожки по всей форме так, чтобы оставалось расстояние между пирожками. Но не большое.
Оставляем на 15 минут и потом смазываем взбитым вилкой яйцом и по желанию, посыпаем кунжутом или другими семечками.
Выпекаем при температуре 200 градусов около 20 минут до румяности.
Пирожки – булочки получаются очень вкусными, отлично подходят к любым блюдам в виде закуски или вместо хлеба.
На праздничный стол я их тоже подаю – очень красивые получаются.
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