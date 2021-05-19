Скатерть-Самобранка

5 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЖИВУ В РАЮ ОДЕТА В СЧАСТЬЕ
    представила вкус ! хреньСалат за 5 минут ...
  • Владимир Сергеев
    Это ЧИСТО мясной продукт . Нитрид Натрия - это вкусовая добавка. типа соли и перца.. 150грамм сырого это как раз для...Купила в Норвегии...
  • Ирина Новичихина
    С каких это пор пирожки стали называться булочками? В булочках, в отличие от пирожков, не бывает начинки.Мало кто знает эт...

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Удобство рецепта в том, что можно использовать готовое слоеное, дрожжевое тесто, а начинку делать не только сырную, но и с сосисками или ветчиной, фаршем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тесто слоенное, дрожжевое, 400 г;
  • сыр, 150 г;
  • для смазки яйцо и кунжут по желанию для посыпки.

Процесс приготовления

Если в данный момент у вас нет сыра, а булочек очень хочется, то на такое количество теста, потребуется 250 г сосисок или ветчины, жареных грибов и т.д.

Тесто размораживаем и раскатываем в пласт, но не очень тонкий.

Сыр режем кубиками и каждый выкладываем на тесто.

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Защипываем края и выкладываем в форму, смазанную растительным маслом.

Я беру круглую форму для тортов и выкладывают пирожки по всей форме так, чтобы оставалось расстояние между пирожками. Но не большое.

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Оставляем на 15 минут и потом смазываем взбитым вилкой яйцом и по желанию, посыпаем кунжутом или другими семечками.

Выпекаем при температуре 200 градусов около 20 минут до румяности.

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

Пирожки – булочки получаются очень вкусными, отлично подходят к любым блюдам в виде закуски или вместо хлеба.

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любимый дежурный рецепт

На праздничный стол я их тоже подаю – очень красивые получаются.

 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить
Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любим...
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Минутный пирог, готовится за несколько минут. Навряд ли кто устоит: мой любим...

Читать
Жители карельского поселка строят себе дорогу по советам из интернета
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Жители карельского поселка строят себе дорогу по советам из интернета

Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ветра
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ветра

Москвичам пообещали прохладное начало лета
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Москвичам пообещали прохладное начало лета

Из мусорокамеры дома на Селигерской убраны посторонние предметы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше Бескудниково

Из мусорокамеры дома на Селигерской убраны посторонние предметы

В архангельском МЧС напомнили, как обезопасить себя при аномально жаркой погоде
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

В архангельском МЧС напомнили, как обезопасить себя при аномально жаркой погоде

Алина Загитова показала необычный 19-й день рождения
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Алина Загитова показала необычный 19-й день рождения

Опасность майского солнца для кожи объяснила дерматолог
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Опасность майского солнца для кожи объяснила дерматолог

Лесной пожар подбирается к тюменскому селу Муллаши
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Лесной пожар подбирается к тюменскому селу Муллаши

Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае

В Тамбовской области назвали победителя конкурса "Учитель года России"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Тамбова like 68

В Тамбовской области назвали победителя конкурса "Учитель года России"

В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

В России принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

5 распространенных в мире вещей, которые придумали чукчи
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

5 распространенных в мире вещей, которые придумали чукчи

18 человек, которые не смогли удержаться и рассказали о своих маленьких открытиях
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

18 человек, которые не смогли удержаться и рассказали о своих маленьких открытиях

Мэр Нижнего Тагила посадил династическое дерево
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Мэр Нижнего Тагила посадил династическое дерево

Начало лета в Москве будет прохладным
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Начало лета в Москве будет прохладным

Температура до 16 градусов тепла ожидается в Чите 20 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Температура до 16 градусов тепла ожидается в Чите 20 мая

Гоша.
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Гоша.

На стадионе школы № 39 в Оренбурге обвалилась земля
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

На стадионе школы № 39 в Оренбурге обвалилась земля

Ученик сообщил об угрозе «теракта» в петербургской школе
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ученик сообщил об угрозе «теракта» в петербургской школе

В России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев коронавируса
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

В России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев коронавируса

До конца недели в тюменских лесах сохраняется опасность новых пожаров из-за жары
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

До конца недели в тюменских лесах сохраняется опасность новых пожаров из-за жары

Крупнейший за Уралом спорткомплекс «Кузбасс» откроется в Кемерово
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонтинент Сибирь Online

Крупнейший за Уралом спорткомплекс «Кузбасс» откроется в Кемерово

В ГИБДД Москвы поддержали ограничение скорости в 30 км/ч
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

В ГИБДД Москвы поддержали ограничение скорости в 30 км/ч

Концертная программа ´Нам дороги эти позабыть нельзя´.
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Концертная программа ´Нам дороги эти позабыть нельзя´.

Погода на 20 мая: дожди начнут отступать, но жары ждать не стоит
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Погода на 20 мая: дожди начнут отступать, но жары ждать не стоит

36 деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

36 деревьев будет вырублено в Нижнем Тагиле

1
Синоптики рассказали, когда после резкого похолодания в Новосибирск вернётся тепло
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Синоптики рассказали, когда после резкого похолодания в Новосибирск вернётся тепло

На строительство поликлиники в Ховрине выделили дополнительное финансирование
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше Ховрино

На строительство поликлиники в Ховрине выделили дополнительное финансирование

Бочаров заставил чиновников пройтись пешком по объектам благоустройства
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Бочаров заставил чиновников пройтись пешком по объектам благоустройства

1
В Санкт-Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

В Санкт-Петербурге открылся первый круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса

В Рязани похолодает до +23°С
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Рязани похолодает до +23°С

Любовный гороскоп на июль 2021 года для всех знаков Зодиака
Материал, выбранный редакторами МиртесенTVcenter.ru

Любовный гороскоп на июль 2021 года для всех знаков Зодиака

Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Москвичам спрогнозировали грозы и град к концу недели

Участники проекта «Московское долголетие» из Аэропорта приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе
Материал, выбранный редакторами МиртесенСокол

Участники проекта «Московское долголетие» из Аэропорта приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе

Деньги на ветер: власти оценили ущерб от урагана в Нижнем Новгороде
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Деньги на ветер: власти оценили ущерб от урагана в Нижнем Новгороде

Ливни и грозы не оставят Петербург и в четверг
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Ливни и грозы не оставят Петербург и в четверг

Грунтовые дороги выравнивают в пригородной зоне Ульяновска
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Грунтовые дороги выравнивают в пригородной зоне Ульяновска

Голодная медведица с медвежонком напугала жителей деревни
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Голодная медведица с медвежонком напугала жителей деревни

11 школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

11 школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом

Картина дня

наверх