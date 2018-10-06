Самый вкусный салат из баклажанов: остановиться невозможно

Из «синеньких» можно приготовить такое количество вкусных блюд, что глаза разбегаются. Но мне больше всего нравится самый вкусный салат из баклажанов, который уже давно делаю по этому рецепту.

Он получается невероятно красивым, ароматным, сочным и сытным. Набор ингредиентов минимальный, процесс приготовления – элементарный и быстрый, а результат всегда потрясающий. Обжаренные или запеченные баклажаны, помидоры, лук, сладкий болгарский перец – все продукты идеально сочетаются между собой. Вся изюминка заключена в ароматной заправке: именно она делает блюдо пикантным и интересным.

Состав продуктов

два баклажана;

два помидора;

один болгарский перец;

половинка красного салатного лука;

зелень петрушки и укропа.

Для заправки

20 миллилитров растительного или оливкового масла;

одна столовая ложка сока лимона;

одна чайная ложка сахарного песка;

соль – по вкусу;

один зубчик чеснока;

черный молотый перец – по вкусу;

кунжут или кедровые орешки – для обсыпки.

Самый вкусный салат из баклажанов: пошаговый процесс приготовления

Я взяла два баклажана: фиолетовый и белый. Нарезала их кружочками, толщиной примерно 79 миллиметров, переложила в миску. Баклажаны солим, перемешиваем и оставляем на 20 минут. После чего с баклажанов сливаем сок, выкладываем на салфетку и убираем всю лишнюю влагу. На предварительно разогретую сковороду наливаем растительное масло (у меня ароматное домашнее масло), выкладываем баклажаны и обжариваем до красивой румяной корочки на среднем огне. Совет. Если вы не едите жареное, то баклажаны можете запечь в духовке, полив небольшим количеством масла. Излишки масла убираем салфетками, оставляем остывать. Болгарский перец (лучше взять нескольких цветов) очищаем и нарезаем вдоль соломкой. Половинку красного салатного лука нарезаем тонкими полукольцами или перьями. Помидоры нарезаем небольшими дольками. Делаем заправку. В небольшую миску высыпаем сахарный песок, вливаем туда же лимонный сок, оливковое или ароматное домашнее масло (одну столовую ложку). Добавляем туда же пропущенный через пресс чеснок, соль и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем. По небольшому пучку зелени (укропа и петрушки) мелко рубим ножом. Остывшие баклажаны отправляем в глубокий салатник, добавляем к ним все подготовленные овощи: перец, лук, помидоры и зелень. Поливаем салат ароматной заправкой, перемешиваем. Перед подачей на стол посыпаем салат обжаренными кунжутными семечками или кедровыми орешками.

Самый вкусный салат из баклажанов с оригинальной заправкой можно подавать и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве дополнения к мясу или картофелю. Ароматная, красивая и аппетитная закуска поразит вас – захочется готовить снова и снова.

Приятного аппетита и вкусного всем лета.

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