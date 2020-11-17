Вкусные салаты: лучшие салатики к зимнему столу

Вкусные салаты.
1. Новогодний салат бык на 2021 год.
Вкусные салаты: ингредиенты
Для головы
- 110 гр – твердого сыра
- 500 гр – филе курицы
- 240 гр – ананасов
- 3 шт – яиц
- 200 гр – консервированной кукурузы
- 1 зубчик – чеснока
- 40 гр – грецких орехов
- 100 гр – майонеза
Для рожек и чубчика
- 90 гр – плавленого сыра
- 90 гр – твердого сыра
- 1 зубчик – чеснока
- 30 гр – моркови
- 60 гр – майонеза
Для украшения
- 100 гр – вареной колбасы
- 1 шт – яиц
- 3 шт – оливок
Вкусные салаты: рецепт
- Филе нарежьте средним кусочком и обжарьте на сковороде с маслом. Мясо остудите, поместите в посуду и положите к нему кукурузу, измельченные орехи, вареные тертые яйца, нарезанный ананас. Измельченный чеснок тоже положите, и уберите в холодильник
- Теперь рожки и чубчик. Два вида сыра натрите мелко. Чеснок через пресс пропустите. Заправьте майонезом, перемешайте. Салат разделите на 1/3. Добавьте свежую натертую морковь. Это будет чубчик
- Теперь голова. Из колбасы вырежьте уши и нос. Яйца будут белками глаз. Из маслин брови, ноздри, глаза
- Основной салат заправьте и перемешайте. Выложите его по контуру. Чубчик сделайте объемным. Из сырной части слепите рожки
- Имитацией шерсти быка будут остатки белка и тертого сыра
Вкусные салаты: Новогодний салат бык на 2021 год готов!
2. Салат зимний король на зиму.
Вкусные салаты: ингредиенты
- 1 кг – лука
- 5 кг – огурцов
- Пол л – растительного масла
- 300 гр – укропа
- 100 гр – сахара
- 12 л – столового уксуса
- 40 гр – соли
- 5 гр – перца черного молотого
Вкусные салаты: рецепт
- Огурцы залейте холодной водой на 2 часа
- Банки и крышки простерилизуйте
- Огурцы нарежьте кружочком в пол см и потом на половину
- Лук нарежьте полукольцами
- Зелень измельчите
- Все смешайте, посолите, положите сахар, перец, растительное масло и уксус. Оставьте в прохладном месте на 12 часов
- Разложите салат по простерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте
Вкусные салаты: салат зимний король на зиму готов!
3. Салат зимний с зелеными помидорами на зиму.
Вкусные салаты: ингредиенты
- Полтора кг – лука
- 4 кг – зеленых помидоров
- Пол кило – моркови
- Полтора кг – болгарского перца
- 400 гр – растительного масла
- 2 шт – острого стручкового перца
- 4 ст. ложки – поваренной соли
- 300 гр – сельдерея
- 100 гр – петрушки
- 100 гр – чеснока
- 1 ч. ложка – черного молотого перца
- 200 мл – столового уксуса
Вкусные салаты: рецепт
- Помидоры нарежьте на дольки. На каждый кг насыпьте по одной ст. ложке соли. Перемешайте и положите под гнет. Пусть так стоят несколько часов
- Морковь нарежьте соломкой. Нарежьте овощи и зелень. Все перемешайте
- Затем масло и воду добавьте
- Острый перец и чеснок пропустите через блендер и эту массу положите в овощи
- Добавьте оставшуюся соль. На каждый влитый литр воды насыпьте 1 ст. ложку соли с горкой. Варите после закипания 20 минут
- Потом добавьте уксус и перемешайте
- Горячий салат разложите по простерилизованным банкам
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