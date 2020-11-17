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Вкусные салаты: лучшие салатики к зимнему столу

Вкусные салаты.

1. Новогодний салат бык на 2021 год.

Вкусные салаты

Вкусные салаты: ингредиенты

Для головы

  1. 110 гр – твердого сыра
  2. 500 гр – филе курицы
  3. 240 гр – ананасов
  4. 3 шт – яиц
  5. 200 гр – консервированной кукурузы
  6. 1 зубчик – чеснока
  7. 40 гр – грецких орехов
  8. 100 гр – майонеза

Для рожек и чубчика

  1. 90 гр – плавленого сыра
  2. 90 гр – твердого сыра
  3. 1 зубчик – чеснока
  4. 30 гр – моркови
  5. 60 гр – майонеза

Для украшения

  1. 100 гр – вареной колбасы
  2. 1 шт – яиц
  3. 3 шт – оливок

Вкусные салаты: рецепт

  • Филе нарежьте средним кусочком и обжарьте на сковороде с маслом. Мясо остудите, поместите в посуду и положите к нему кукурузу, измельченные орехи, вареные тертые яйца, нарезанный ананас. Измельченный чеснок тоже положите, и уберите в холодильник
  • Теперь рожки и чубчик. Два вида сыра натрите мелко. Чеснок через пресс пропустите. Заправьте майонезом, перемешайте. Салат разделите на 1/3. Добавьте свежую натертую морковь. Это будет чубчик
  • Теперь голова. Из колбасы вырежьте уши и нос. Яйца будут белками глаз. Из маслин брови, ноздри, глаза
  • Основной салат заправьте и перемешайте. Выложите его по контуру. Чубчик сделайте объемным. Из сырной части слепите рожки
  • Имитацией шерсти быка будут остатки белка и тертого сыра

Вкусные салаты: Новогодний салат бык на 2021 год готов!

2. Салат зимний король на зиму.

Вкусные салаты

Вкусные салаты: ингредиенты

  1. 1 кг – лука
  2. 5 кг – огурцов
  3. Пол л – растительного масла
  4. 300 гр – укропа
  5. 100 гр – сахара
  6. 12 л – столового уксуса
  7. 40 гр – соли
  8. 5 гр – перца черного молотого

Вкусные салаты: рецепт

  • Огурцы залейте холодной водой на 2 часа
  • Банки и крышки простерилизуйте
  • Огурцы нарежьте кружочком в пол см и потом на половину
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Зелень измельчите
  • Все смешайте, посолите, положите сахар, перец, растительное масло и уксус. Оставьте в прохладном месте на 12 часов
  • Разложите салат по простерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте

Вкусные салаты: салат зимний король на зиму готов!

3. Салат зимний с зелеными помидорами на зиму.

Вкусные салаты

Вкусные салаты: ингредиенты

  1. Полтора кг – лука
  2. 4 кг – зеленых помидоров
  3. Пол кило – моркови
  4. Полтора кг – болгарского перца
  5. 400 гр – растительного масла
  6. 2 шт – острого стручкового перца
  7. 4 ст. ложки – поваренной соли
  8. 300 гр – сельдерея
  9. 100 гр – петрушки
  10. 100 гр – чеснока
  11. 1 ч. ложка – черного молотого перца
  12. 200 мл – столового уксуса

Вкусные салаты: рецепт

  • Помидоры нарежьте на дольки. На каждый кг насыпьте по одной ст. ложке соли. Перемешайте и положите под гнет. Пусть так стоят несколько часов
  • Морковь нарежьте соломкой. Нарежьте овощи и зелень. Все перемешайте
  • Затем масло и воду добавьте
  • Острый перец и чеснок пропустите через блендер и эту массу положите в овощи
  • Добавьте оставшуюся соль. На каждый влитый литр воды насыпьте 1 ст. ложку соли с горкой. Варите после закипания 20 минут
  • Потом добавьте уксус и перемешайте
  • Горячий салат разложите по простерилизованным банкам

Вкусные салаты: Салат зимний с зелеными помидорами на зиму готов.

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