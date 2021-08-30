Воздушный торт Белоснежка. Праздничный рецепт для особого случая

Воздушный торт Белоснежка получится очень вкусным и станет любимым лакомством ваших детей.
Воздушный торт Белоснежка: ингредиенты
Тесто:
- Мука
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Пекарский порошок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Молоко — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
- Масло — 9 ст. л (девять столовых ложек)
- Половина лимона или цедра одного лимона
Крем:
- Молоко 1 л. (один литр)
- Масло — 2 п. (две пачки 80%)
- Манная крупа — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 16 ст. л (шестнадцать столовых ложек)
- Сок двух лимонов.
Глазурь:
- Лимонный сок
- Ванилин — 2. п (два пакетика)
Приготовление:
- Пекарский порошок разведите в лимонном соке, затем перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы.
- В процессе добавьте ещё немного муки и перемещайте до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук.
- Тесто разделите на четыре части. Каждый корж выпекайте по отдельности в предварительно разогретой духовке в течение 8 минут, следите, чтобы оно не подрумянилось.
- Приготовьте крем: вскипятите молоко, добавьте сахар и проварите до полного растворения, затем всыпьте манку и быстро мешайте, чтобы не образовались комочки. Спустя 4-5 минут крем снимите с огня и накройте пищевой плёнкой. Поставьте крем в холодное место до полного остывания.
- За это время размягчённое масло мешайте до тех пор, пока оно не станет превращаться в пену.
- Крем взбейте до пышности, затем добавьте сок лимона, затем добавьте масло, непрерывно помешивая.
- Крем разделите на 3 части и намажьте каждый корж, кроме последнего.
- Приготовьте глазурь: в сахарную пудру влейте немного лимонного сока до полужидкого состояния и намажьте верхний слой при помощи кисточки. Поставьте в холодное место на несколько часов. Из застывшей глазури можете вырезать фигурки для укрепления.
- После остывания украсьте верх вашего десерта.
Воздушный торт Белоснежка готов.
Пеките на здоровье!
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