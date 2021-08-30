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Воздушный торт Белоснежка. Праздничный рецепт для особого случая

Воздушный торт Белоснежка получится очень вкусным и станет любимым лакомством ваших детей.

Воздушный торт Белоснежка: ингредиенты

Воздушный торт Белоснежка

Тесто:

  1. Мука
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
  4. Пекарский порошок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Молоко — 6 ст. л (шесть столовых ложек)
  6. Масло — 9 ст. л (девять столовых ложек)
  7. Половина лимона или цедра одного лимона

Крем:

  1. Молоко 1 л. (один литр)
  2. Масло — 2 п. (две пачки 80%)
  3. Манная крупа — 200 гр. (двести грамм)
  4. Сахар — 16 ст. л (шестнадцать столовых ложек)
  5. Сок двух лимонов.

Глазурь:

  1. Лимонный сок
  2. Ванилин — 2. п (два пакетика)

Приготовление:

  • Пекарский порошок разведите в лимонном соке, затем перемешайте все ингредиенты до образования однородной массы.
  • В процессе добавьте ещё немного муки и перемещайте до тех пор, пока тесто не будет отставать от рук.
  • Тесто разделите на четыре части. Каждый корж выпекайте по отдельности в предварительно разогретой духовке в течение 8 минут, следите, чтобы оно не подрумянилось.
  • Приготовьте крем: вскипятите молоко, добавьте сахар и проварите до полного растворения, затем всыпьте манку и быстро мешайте, чтобы не образовались комочки. Спустя 4-5 минут крем снимите с огня и накройте пищевой плёнкой.
    Поставьте крем в холодное место до полного остывания.
  • За это время размягчённое масло мешайте до тех пор, пока оно не станет превращаться в пену.
  • Крем взбейте до пышности, затем добавьте сок лимона, затем добавьте масло, непрерывно помешивая.
  • Крем разделите на 3 части и намажьте каждый корж, кроме последнего.
  • Приготовьте глазурь: в сахарную пудру влейте немного лимонного сока до полужидкого состояния и намажьте верхний слой при помощи кисточки. Поставьте в холодное место на несколько часов. Из застывшей глазури можете вырезать фигурки для укрепления.
  • После остывания украсьте верх вашего десерта.

Воздушный торт Белоснежка готов.

Воздушный торт Белоснежка. Праздничный рецепт для особого случая 6

Пеките на здоровье!

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